60 buts pour Marseille, plus de 100 matchs de Premier League : cadeau inattendu pour Carl Hoefkens

Photo: © photonews
Ces derniers mois, le NAC Breda a recruté plusieurs joueurs sans contrat. La veille de l'ouverture officielle du mercato, Carl Hoefkens a encore reçu un joueur libre.

Lorsque le NAC Breda a teasé l'arrivée d'un nouveau joueur sur ses réseaux sociaux vers midi, les supporters ont été surpris : le mercato ne s'ouvre pourtant que demain. Tout s'est éclairé quelques minutes plus tard, au moment de l'officialisation de l'arrivée d'André Ayew.

L'international ghanéen (120 sélections pour les Black Cats) était en effet sans club depuis la fin de son contrat au Havre l'été dernier. Du haut de ses 36 ans, l'ancien attaquant de Marseille pourra apporter toute son expérience à l'équipe.

C'est que le fils d'Abédi Pelé a bien bourlingué durant sa carrière : plus de 200 matchs pour l'OM (60 buts), plus de 100 matchs de Premier League sous les couleurs de West Ham, Swansea et Nottingham Forest, avec deux transferts à plus de 20 millions à la clé.

Un leader pour aider l'équipe à relever la tête

"André est impatient d'aider le NAC dans sa lutte pour le maintien. Le NAC traverse actuellement une période difficile. Ayew a lui aussi connu des moments compliqués dans sa carrière. C'est un véritable sportif qui prend soin de lui. Nous sommes convaincus que son expérience et ses qualités spécifiques seront un atout précieux pour nous", explique Peter Maas, le directeur sportif du NAC Breda, dernier d'Eredivisie.

La nouvelle recrue partage son enthousiasme : "J’aime relever les défis, individuellement et collectivement. C’est ce que je trouve ici au NAC. Je veux tout faire pour aider le club et mes coéquipiers. Dans cette situation, le maintien en Eredivisie est notre seul objectif. L’aspect mental est primordial".

