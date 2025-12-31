Nouveau coup dur pour John Textor : l'un de ses clubs interdit de recrutement

Nouveau coup dur pour John Textor : l'un de ses clubs interdit de recrutement
Après avoir connu des déboires avec la commission des licences en France, John Textor se retrouve confronté à des problèmes comparables au Brésil. Botafogo est en effet interdit de transférer à partir de cet hiver.

Et si le problème n'était finalement pas la ligue française ? John Textor va peut-être devoir changer son fusil d'épaule maintenant que son club, Botafogo, a été interdit de transférer par la FIFA.

Et on ne parle pas d'une interdiction à court terme : Botafogo est en effet privé de transferts sur trois mercatos, à compter de cet hiver et jusqu'en janvier 2027.

Une décision qui tombe suite au non-paiement intégral du transfert de Thiago Almada, acheté 24,15 millions d'euros en 2024 à Atlanta United. Le tribunal d'arbitrage du sport avait condamné Botafogo à verser 17,9 millions d'euros au club de MLS, obligation non-respectée depuis.

Dans son communiqué officiel, Botafogo prend acte de la décision de la FIFA mais se veut rassurant concernant le mercato à venir, assurant qu'un accord à l'amiable pourrait être trouvé avec Atlanta United.

"Le club sera très actif dans le recrutement dès ce mercato d'hiver 2026", affirme le club de John Textor. 

