Nouveau coup dur pour John Textor : l'un de ses clubs interdit de recrutement
Après avoir connu des déboires avec la commission des licences en France, John Textor se retrouve confronté à des problèmes comparables au Brésil. Botafogo est en effet interdit de transférer à partir de cet hiver.
Et si le problème n'était finalement pas la ligue française ? John Textor va peut-être devoir changer son fusil d'épaule maintenant que son club, Botafogo, a été interdit de transférer par la FIFA.
Et on ne parle pas d'une interdiction à court terme : Botafogo est en effet privé de transferts sur trois mercatos, à compter de cet hiver et jusqu'en janvier 2027.
Une décision qui tombe suite au non-paiement intégral du transfert de Thiago Almada, acheté 24,15 millions d'euros en 2024 à Atlanta United. Le tribunal d'arbitrage du sport avait condamné Botafogo à verser 17,9 millions d'euros au club de MLS, obligation non-respectée depuis.
Dans son communiqué officiel, Botafogo prend acte de la décision de la FIFA mais se veut rassurant concernant le mercato à venir, assurant qu'un accord à l'amiable pourrait être trouvé avec Atlanta United.
"Le club sera très actif dans le recrutement dès ce mercato d'hiver 2026", affirme le club de John Textor.
Com relação à recente sanção da FIFA sobre transferências de atletas, o Botafogo informa que, nas últimas semanas, manteve conversas construtivas com representantes do Atlanta United, da MLS, em busca de um acordo relacionado ao caso de Thiago Almada. As conversas foram pausadas… pic.twitter.com/ZVRb4tDYcR— Botafogo F.R. (@Botafogo) December 31, 2025
