Débouté par le CEPANI ? La réponse de DAZN à l'attention de la Pro League est tombée

Ce matin, le CEPANI, un service d'arbitrage d'urgence, a donné raison à la Pro League dans son litige avec DAZN. Ce dernier a officiellement réagi.

En se positionnant du côté de la Pro League, le CEPANI a rappelé à DAZN ses devoirs, à savoir continuer à effectuer les paiements comme cela est convenu contractuellement, continuer à assurer la production et la diffusion des matchs, respecter les mesures anti-piratage et les dispositions relatives au géoblocage promises, et enfin négocier avec les opérateurs de télécommunications afin de conclure des accords de distribution.

DAZN a réagi via un communiqué : "Le CEPANI a décidé de mesures urgentes à mettre en œuvre dans le litige opposant DAZN à la Pro League. Il est important de souligner que ces mesures provisoires, y compris sur les paiements intérimaires, ne préjugent en rien de la position juridique de DAZN dans le litige en cours avec la Pro League".

"DAZN reste convaincu que le tribunal arbitral du CEPANI qui sera constitué dans les prochaines semaines, jugera que le contrat initial a pris fin de manière légale. DAZN s'attend à ce que le panel d'arbitrage se prononce également sur des questions importantes relatives au respect du droit de la concurrence", poursuit la chaîne.

DAZN fera le nécessaire

Les décideurs de DAZN prennent acte : "Bien que nous ne sommes pas en mesure de commenter le contenu de la décision de l'arbitre d'urgence du CEPANI, nous tenons à souligner que DAZN continuera en tout état de cause à produire et à diffuser les matchs de la Pro League comme elle l'a fait ces derniers mois. C'est une promesse que nous avons faite avant même que la Pro League ne décide de lancer une procédure d'arbitrage d'urgence, et nous tiendrons cette promesse. Cela assure la continuité pour les fans et pour les clubs, ce que DAZN a toujours préconisé. DAZN reste disponible et disposé à conclure des accords équilibrés qui garantissent la stabilité nécessaire dans un cadre commercial viable".

"DAZN est convaincu de l'importance d'offrir à la Pro League la plus grande visibilité possible et estime que le meilleur moyen d'y parvenir est de nouer des partenariats solides avec toutes les parties prenantes. Notre objectif est de travailler ensemble à des solutions qui maximisent l'accès et la visibilité du contenu de la Pro League tout en offrant une excellente expérience au public", conclut DAZN.





Derrière la bonne volonté apparente, la situation générale n'a guère changé : les deux camps veulent montrer qu'ils ont rempli leurs obligations jusqu'au bout pour faire plier l'autre. Mais le positionnement du CEPANI est une première victoire pour la Pro League, même si la bataille juridique ne fait que commencer.