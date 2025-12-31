Michael Verschueren évoque le "projet Lukaku" à Anderlecht et envoie un signal fort

Dans son grand entretien de fin d'année, accordé entre autres aux médias nationaux Le Soir et Het Laatste Nieuws, Michael Verschueren a évoqué divers sujets.

Le RSC Anderlecht a encore vécu une année 2025 compliquée : certes, le club est parvenu à atteindre les tickets européens via les Champions Playoffs, mais les Mauves ont ensuite manqué la qualification européenne. Cette saison, ils sont 4e de D1A, et loin d'être parmi les favoris au titre.

Michael Verschueren, devenu président du RSCA, espère que 2026 sera enfin l'année qui verra son club revenir au sommet. Dans son entretien accordé aux médias belges, notamment Le Soir et Het Laatste Nieuws, il clame cependant : "Sans prétention excessive, je peux dire qu'Anderlecht reste le plus grand club de Belgique".

Lukaku ? Pas pour tout de suite

Un statut dû à l'histoire du club et à son image, malgré les difficultés sportives qu'on peut de moins en moins qualifier de "récentes" - en effet, sans titre cette saison, Anderlecht atteindra le cap des 10 ans sans le moindre trophée. "Je ne peux pas dire aux supporters que ça prendra encore dix ans pour retrouver les sommets", concède Verschueren. "Notre histoire doit à nouveau se refléter dans les résultats".

Enfin, Michael Verschueren a évoqué un dossier qui fait saliver les supporters : celui d'un éventuel retour de Romelu Lukaku au Lotto Park. Certains ont pu parler d'un retour après la Coupe du Monde 2026, en tant que joueur ; d'autres évoquent plutôt un rôle dans l'organigramme après sa carrière. Qu'en est-il ?



"Romelu Lukaku ne reviendra pas dans les deux années à venir", a reconnu le président du Sporting. Le meilleur buteur des Diables Rouges est encore sous contrat à Naples jusqu'en 2027 et serait impayable par le RSCA d'ici là. Reste à voir s'il souhaitera encore jouer par la suite.