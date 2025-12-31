Seul Dender fait pire : plus encore qu'à Charleroi, Rik De Mil va devoir rectifier le tir

Après un 0 sur 6 inaugural, Rik De Mil a décroché sa première victoire avec La Gantoise. Encourageant pour la deuxième partie de saison, même si les axes de travail restent nombreux.

C'est avec un certain soulagement que Rik De Mil a terminé 2025 par une victoire. Commencer par un 0 sur 9 aurait fait tâche : "Nous faisons des progrès, mais nous devons encore franchir beaucoup d'étapes. Nous avons bientôt un stage pour accélérer ce processus", nous explique-t-il.

"Se qualifier pour les Champions' Playoffs est toujours l'objectif pour un club comme La Gantoise, mais avant d'en parler, nous devrons encore nous améliorer. Nous devons devenir plus constants et réussir à jouer le même niveau de football qu'à certains moments pendant 90 minutes", poursuit-il.

Trouver de la constance, surtout défensivement

Westerlo a d'ailleurs bien failli marquer dès la première minute. Mais les Buffalos ont vite resséré les boulons : "C'est très bien que nous puissions garder le zéro. Je suis très content de la clean sheet, cela fait du bien. Nous encaissons trop de buts pour que ce soit satisfaisant, mais je vois des aspects positifs".

Rik De Mil a raison de ne pas s'enflammer : La Gantoise a encaissé 29 buts en 20 matchs, soit une moyenne de 1,45 par match. Son équipe est ainsi la deuxième défense la plus perméable de l'élite, à égalité avec Louvain et le Cercle de Bruges ; seul Dender fait pire (33).



Pour combler les quatre points de retard sur le top 6, il faudra donc se montrer plus solide en deuxième partie de saison. Comme à Charleroi, Rik De Mil sait ce qu'il a à travailler. Sauf que cette fois, viser ouvertement de monter en puissance lors des Europe Playoffs ne sera pas suffisant.