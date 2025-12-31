Stijn Stijnen termine l'année sur une nouvelle suspension pour comportement déplacé

Stijn Stijnen termine l'année sur une nouvelle suspension pour comportement déplacé
Photo: © photonews

Le Comité Disciplinaire a pris une décision concernant les récents écarts de conduite de Stijn Stijnen.

La fédération a annoncé ce mercredi que Stijn Stijnen sera suspendu pour quatre matches en raison d'événements survenus lors des rencontres contre le RSCA Futures et le KV Courtrai. Les premiers incidents remontent à début novembre, lorsque, malgré une suspension précédente, il est allé demander des comptes au juge de ligne concernant une phase contestée. 

Pour ces faits, une suspension effective de deux matches et une amende ont été infligées au coach et homme fort du Patro Eisden. L'Union Belge a retenu comme circonstances aggravantes le caractère récidiviste de Stijnen, ainsi que les lacunes organisationnelles du club : le Patro n'a ainsi pas prévu de catering pour le corps arbitral, ce qui est pourtant convenu.

Nouvel incident à Courtrai

Une semaine plus tard, un nouvel incident s'est produit lors du match à Courtrai. Stijnen a été exclu et a attendu les arbitres dans le tunnel des joueurs. Cette attitude a également valu au sulfureux coach du Patro deux journées de suspension supplémentaires et une amende additionnelle.

Par ailleurs, un dossier est toujours ouvert concernant le comportement de Stijnen à Lokeren le 21 décembre dernier. Là, Stijnen, s'apprêtant à recevoir un second carton jaune, a tourné les talons et refusé de recevoir la sanction, ce qui lui a valu une exclusion directe. Le parquet de la fédération a souligné son comportement de récidiviste, en utilisant l'expression "empereur de la récidive".

Sanctions cumulées


La fédération a rappelé lors du jugement que Stijn Stijnen a déjà accumulé... 15 mois de suspension ainsi que 50 matches individuels au cours de sa carrière. Le nouveau jugement s'ajoute à ce total. Le comité traitera le dossier de Lokeren ultérieurement. Le jugement actuel concerne exclusivement les incidents contre le RSCA Futures et Courtrai. 

Lokeren
Patro Eisden Maasmechelen
Stijn Stijnen

Division 2

 Journée 19
Lommel SK Lommel SK 4-3 Lierse SK Lierse SK
La Gantoise La Gantoise 3-1 RFC Seraing RFC Seraing
Francs Borains Francs Borains 1- Club Brugge NXT Club Brugge NXT
SK Beveren SK Beveren 4-2 Beerschot Beerschot
KV Courtrai KV Courtrai 5-2 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
RWDM Brussels RWDM Brussels 0-3 FC Liège FC Liège
Eupen Eupen 2-2 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
