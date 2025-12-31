Voici pourquoi l'Union Saint-Gilloise ne partira pas en stage hivernal

L'Union Saint-Gilloise n'ira pas à l'étranger cet hiver pour son stage de préparation avant la reprise. Une décision que David Hubert a expliquée.

Pas de stage au chaud cet hiver pour l'USG : les champions en titre resteront à Zaventem, dans les installations récemment inaugurées. L'année passée, déjà, l'Union avait profité des installations de la fédération à Tubize en attendant que le nouveau complexe d'entraînement soit disponible.

David Hubert a expliqué dans le Nieuwsblad que le choix avait été assez naturel, l'Union Saint-Gilloise ayant "déjà assez voyagé" ces derniers mois dans le cadre de la Ligue des Champions notamment. Les matchs se sont en effet enchaîné pour les Unionistes.

Pas de stage à l'étranger pour l'Union

L'objectif est donc que tout le monde puisse se ressourcer tout en restant "à domicile" afin de limiter la fatigue additionnelle, même si certains clubs comme Anderlecht ou le Standard optent eux pour un hiver au chaud.

"Nous avons estimé qu'avec les installations dont nous disposons à Zaventem, un stage à l'étranger ne nous amenait pas vraiment d'avantages par rapport à une semaine d'entraînement classique", pointe Hubert. L'Union reprend le 14 janvier face à Dender, avant de jouer un total potentiel de 10 matchs en un mois.



Les joueurs ont également obtenu 8 jours de congé après la dernière journée de championnat, qu'ils ont pu organiser comme ils le souhaitaient. "C'est important pour les joueurs étrangers de pouvoir rentrer chez eux pendant un moment", pointe le coach unioniste.