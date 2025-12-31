Le grand favori au Soulier d'Or ? "Sur l'ensemble de l'année, il le mérite"

Qui s'emparera du Soulier d'Or dans deux semaines ? Malgré le titre de l'Union Saint-Gilloise, les Brugeois restent favoris.

L'Union, sacrée championne, a pour elle le collectif mais le FC Bruges dispose des individualités les plus brillantes : voilà comment se résume, depuis quelques années, la course au Soulier d'Or ou au titre de Footballeur pro de l'année.

C'est déjà cette logique qui a valu le titre de Footballeur pro à Ardon Jashari juste avant son départ pour l'AC Milan... et cela pourrait valoir le Soulier d'Or à un Brugeois d'ici un peu moins de deux semaines. Jashari lui-même grappillera des points pour sa première moitié d'année de haut vol.

Tzolis plutôt que Jashari ?

"En première partie d'année, un joueur a dominé le football belge en termes d'impact, de classe et de prestations dans leur ensemble : Ardon Jashari", estime Dévy Rigaux, CEO du Club de Bruges, dans Het Laatste Nieuws. "Il a indéniablement montré dès sa première saison en Belgique qu'il était au-dessus du lot".

Une saison qui a valu au Suisse de décrocher un transfert record vers Milan, rapportant près de 40 millions bonus compris au Club. Mais ce départ à l'intersaison pourrait profiter à d'autres dans la course à la godasse dorée. Y compris à un coéquipier : Christos Tzolis.



"Sur l'ensemble de l'année, je trouve que Christos Tzolis le mérite. Il présente des statistiques incroyables : 58 matchs, 23 goals, 25 passes décisives cette année. Et il rend les autres autour de lui meilleurs", pointe Rigaux, qui souligne également que Hans Vanaken obtiendra de voix de par sa régularité exemplaire.