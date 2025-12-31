Un Brugeois suivi par le Real Madrid ? Un détail pourrait toutefois venir embêter tous les clubs intéressés

Le Brugeois est rapidement devenu un pilier du Club. Chaque semaine, une nouvelle équipe se manifeste. Aujourd'hui, même le grand Real Madrid s'intéresserait à lui, mais le problème reste le même.

Aleksandar Stankovic a rejoint Bruges l'été dernier. Le Club l'avait acquis contre près de 9,5 millions d'euros à l'Inter Milan. Le milieu de terrain a de nombreux atouts à faire valoir, ce qui a attiré l'attention des grands clubs.

La semaine dernière, Arsenal a été le dernier d'une longue liste de clubs à manifester son intérêt après Tottenham, le Bayer Leverkusen ou encore l'AZ, entre autres. Citons Newcastle, le Borussia Dortmund... Les intéressés ne manquent pas pour le Serbe fils de la légende de l'Inter Dejan Stankovic.

Et cette semaine, selon des sources espagnoles (dont Diario AS), le Real Madrid rejoindrait la longue liste des clubs intéressés par le Brugeois.

Option de rachat de 23 millions d'euros

Malgré l'intérêt d'un club aussi prestigieux que le Real, le problème reste toutefois le même que pour tous les autres clubs : l'Inter Milan dispose d'une option de rachat de son ancien joueur.



Ainsi, s'ils le recrutent l'été prochain, les Milanais devront verser 23 millions d'euros. Un an plus tard, ce montant passera à 27 millions d'euros. Le recruter pour le revendre ensuite au Real Madrid à un prix encore plus élevé pourrait également devenir une option pour l'Inter si le joueur termine la saison sur le même rythme.