Un Brugeois suivi par le Real Madrid ? Un détail pourrait toutefois venir embêter tous les clubs intéressés

Aernout Van Lindt
Chafik Ouassal et Aernout Van Lindt
| Commentaire
Un Brugeois suivi par le Real Madrid ? Un détail pourrait toutefois venir embêter tous les clubs intéressés
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Brugeois est rapidement devenu un pilier du Club. Chaque semaine, une nouvelle équipe se manifeste. Aujourd'hui, même le grand Real Madrid s'intéresserait à lui, mais le problème reste le même.

Aleksandar Stankovic a rejoint Bruges l'été dernier. Le Club l'avait acquis contre près de 9,5 millions d'euros à l'Inter Milan. Le milieu de terrain a de nombreux atouts à faire valoir, ce qui a attiré l'attention des grands clubs.

La semaine dernière, Arsenal a été le dernier d'une longue liste de clubs à manifester son intérêt après Tottenham, le Bayer Leverkusen ou encore l'AZ, entre autres. Citons Newcastle, le Borussia Dortmund... Les intéressés ne manquent pas pour le Serbe fils de la légende de l'Inter Dejan Stankovic.

Et cette semaine, selon des sources espagnoles (dont Diario AS), le Real Madrid rejoindrait la longue liste des clubs intéressés par le Brugeois.

Option de rachat de 23 millions d'euros

Malgré l'intérêt d'un club aussi prestigieux que le Real, le problème reste toutefois le même que pour tous les autres clubs : l'Inter Milan dispose d'une option de rachat de son ancien joueur.


Ainsi, s'ils le recrutent l'été prochain, les Milanais devront verser 23 millions d'euros. Un an plus tard, ce montant passera à 27 millions d'euros. Le recruter pour le revendre ensuite au Real Madrid à un prix encore plus élevé pourrait également devenir une option pour l'Inter si le joueur termine la saison sur le même rythme.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Real Madrid
Aleksandar Stankovic

Plus de news

Une bonne nouvelle pour les Belges de l'Ajax ? Un nom légendaire fait son retour au club

Une bonne nouvelle pour les Belges de l'Ajax ? Un nom légendaire fait son retour au club

08:30
Michael Verschueren évoque le "projet Lukaku" à Anderlecht et envoie un signal fort

Michael Verschueren évoque le "projet Lukaku" à Anderlecht et envoie un signal fort

08:00
Sans surprise, l'appel du Standard concernant Nkada n'aura pas servi à grand chose

Sans surprise, l'appel du Standard concernant Nkada n'aura pas servi à grand chose

07:20
L'un des milieux de terrain les plus élégants des 20 dernières années annonce sa retraite à 35 ans

L'un des milieux de terrain les plus élégants des 20 dernières années annonce sa retraite à 35 ans

07:40
Deuxième chance ? Bruges revient à la charge pour un jeune défenseur de talent

Deuxième chance ? Bruges revient à la charge pour un jeune défenseur de talent

22:00
Pas une seule fois en équipe A cette année : Genk pourrait abandonner un transfert de plusieurs millions

Pas une seule fois en équipe A cette année : Genk pourrait abandonner un transfert de plusieurs millions

22:40
Le choc entre Diables Rouges tourne en faveur de Léandro Trossard : Arsenal garde le cap en tête

Le choc entre Diables Rouges tourne en faveur de Léandro Trossard : Arsenal garde le cap en tête

23:20
🎥 Doublé du Brugeois Onyedika, un ancien Soulier d'Or buteur : Paul Put et ses hommes renvoyés à la maison

🎥 Doublé du Brugeois Onyedika, un ancien Soulier d'Or buteur : Paul Put et ses hommes renvoyés à la maison

20:20
Retour surprise en Belgique pour Dries Mertens ?

Retour surprise en Belgique pour Dries Mertens ?

23:01
Officiel : un premier transfert pour Ivan Leko et Bruges

Officiel : un premier transfert pour Ivan Leko et Bruges

20:00
"Anderlecht aurait dû y être, c'est une catastrophe pour le football belge"

"Anderlecht aurait dû y être, c'est une catastrophe pour le football belge"

21:40
Du lourd pour la RDC : un gros morceau attend Chancel Mbemba (ex-RSCA), Noah Sadiki (ex-Union) et les Léopards

Du lourd pour la RDC : un gros morceau attend Chancel Mbemba (ex-RSCA), Noah Sadiki (ex-Union) et les Léopards

22:25
Matías Fernández-Pardo en Premier League cet hiver ? Un club belge pourrait également en profiter !

Matías Fernández-Pardo en Premier League cet hiver ? Un club belge pourrait également en profiter !

21:00
Un joueur clé de l'Antwerp convoité par un club du top belge ?

Un joueur clé de l'Antwerp convoité par un club du top belge ?

20:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/12: Castro - De Kerf - Duranville

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/12: Castro - De Kerf - Duranville

20:00
Un joueur, cité chez les Diables Rouges, mis à l'écart par Vincent Kompany ?

Un joueur, cité chez les Diables Rouges, mis à l'écart par Vincent Kompany ?

21:20
Anderlecht et le Standard en Champions Play-offs ? La suite de la saison s'annonce palpitante Analyse

Anderlecht et le Standard en Champions Play-offs ? La suite de la saison s'annonce palpitante

19:30
"Dieu était en pause clope?" : un ex-Rouche s'offre un débat théologique sur les réseaux

"Dieu était en pause clope?" : un ex-Rouche s'offre un débat théologique sur les réseaux

19:00
L'année se termine mal pour un Diable Rouge, écarté du onze de base

L'année se termine mal pour un Diable Rouge, écarté du onze de base

18:30
Le Real Madrid a-t-il repéré le successeur de Thibaut Courtois?

Le Real Madrid a-t-il repéré le successeur de Thibaut Courtois?

13:30
Un talent de Challenger Pro League intéresse deux clubs de D1A

Un talent de Challenger Pro League intéresse deux clubs de D1A

18:00
Une solution pourrait bien se dessiner pour Julien Duranville

Une solution pourrait bien se dessiner pour Julien Duranville

17:30
Nicolas Frutos présente les trois grands objectifs de la RAAL en 2026

Nicolas Frutos présente les trois grands objectifs de la RAAL en 2026

17:00
Ca ne calmera pas Westerlo : Jonathan Lardot confirme une grosse erreur d'arbitrage

Ca ne calmera pas Westerlo : Jonathan Lardot confirme une grosse erreur d'arbitrage

15:30
La finale de la Coupe du Monde 2030 au Maroc ou en Espagne ? La FIFA aurait tranché

La finale de la Coupe du Monde 2030 au Maroc ou en Espagne ? La FIFA aurait tranché

16:30
Pas une bonne nouvelle pour Duranville : le Borussia suit un très grand talent

Pas une bonne nouvelle pour Duranville : le Borussia suit un très grand talent

16:00
Benito Raman surprend et invite tous ses anciens clubs

Benito Raman surprend et invite tous ses anciens clubs

15:00
Une affaire à saisir en Pro League ? Griffin Yow est suivi par plusieurs clubs

Une affaire à saisir en Pro League ? Griffin Yow est suivi par plusieurs clubs

14:30
Aston Villa comme Leicester City ? Unai Emery calme le jeu

Aston Villa comme Leicester City ? Unai Emery calme le jeu

14:05
🎥 Une situation exceptionnelle : Jonathan Lardot revient sur le penalty refusé à Genk contre Bruges

🎥 Une situation exceptionnelle : Jonathan Lardot revient sur le penalty refusé à Genk contre Bruges

09:00
4
Plusieurs clubs de Pro League suivent un talent de Lille prêté aux Pays-Bas

Plusieurs clubs de Pro League suivent un talent de Lille prêté aux Pays-Bas

13:00
Malgré un goût de trop peu : le Standard et Vincent Euvrard pourront bien compter sur Rafiki Saïd

Malgré un goût de trop peu : le Standard et Vincent Euvrard pourront bien compter sur Rafiki Saïd

12:00
Ancien collègue de Vincent Kompany à Anderlecht, il assure : "Je ne l'aurais pas suivi au Bayern"

Ancien collègue de Vincent Kompany à Anderlecht, il assure : "Je ne l'aurais pas suivi au Bayern"

12:20
Six mois après son arrivée à Naples, Noa Lang déjà poussé vers la sortie ?

Six mois après son arrivée à Naples, Noa Lang déjà poussé vers la sortie ?

12:40
🎥 Une victoire sous les sifflets, de la colère malgré les trois points : et maintenant, à La Gantoise ? Analyse

🎥 Une victoire sous les sifflets, de la colère malgré les trois points : et maintenant, à La Gantoise ?

11:40
Qualifié pour la Coupe du monde, Hannes Delcroix va rejoindre un nouveau club pour relancer sa carrière

Qualifié pour la Coupe du monde, Hannes Delcroix va rejoindre un nouveau club pour relancer sa carrière

11:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 2-0 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved