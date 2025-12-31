Nathan De Cat fait parler à l'international : de nombreux clubs sont cités

Le RSC Anderlecht réussira-t-il à conserver Nathan De Cat une saison de plus ? Le jeune milieu de terrain commence à faire les gros titres à l'international.

Ainsi, cette semaine, c'est le quotidien italien Corriere dello Sport qui a consacré un article entier à Nathan De Cat (17 ans), avec un titre clair : "Ca fait la file devant les bureaux du RSC Anderlecht". Autrement dit : les candidats acquéreurs affluent pour le jeune milieu de terrain du Sporting.

L'article revient sur la longue tradition de milieux de terrain de talent formés en Belgique, remontant jusqu'à... Julien Cools (Soulier d'Or 1977) et Wilfried Van Moer et citant en exemples récents Arthur Vermeeren ou, plus étonnant, Mathias Delorge.

De Cat suivi par l'OM ?

Nathan De Cat est donc vu comme l'un des derniers héritiers de cette tradition et est présenté par le Corriere comme le futur grand potentiel issu de Jupiler Pro League. Selon le média transalpin, les clubs intéressés comptent notamment le Bayer Leverkusen, le Borussia Dortmund, le Bayern Munich et - cela n'avait pas encore été cité - l'Olympique de Marseille.

Une chose est sûre : De Cat est le joueur pouvant potentiellement rapporter le plus d'argent au RSC Anderlecht, qui ne pourra pas le retenir éternellement. L'objectif est clair du côté des bureaux de Neerpede : une prolongation de contrat (NDC arrive en fin de contrat en juin 2027) et une saison de plus au Lotto Park.



Et pour Nathan De Cat lui-même ? Le joueur, déjà estimé à 17 millions d'euros sur Transfermarkt, ne parler pas d'un départ et se contente de rêver à voix basse d'une présence à la Coupe du Monde... qui pourrait rendre un transfert estival encore plus inéluctable.