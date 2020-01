L'équipe de l'année FIFA 20 : sans Ronaldo, avec un Diable

Comme chaque année, le célèbre jeu vidéo dévoile son équipe de l'année : 11 stars du ballon rond, mais pas Cristiano Ronaldo, qui avait pourtant la plus belle cote il y a douze mois.

Le Portugais a, une fois n’est pas coutume, dû céder sa place dans la ligne offensive de l'Ultimate XI of The Year de FIFA 20. Une attaque qui comprend en revanche son éternel rival, Lionel Messi, joueur le mieux noté avec une cote à 99, mais aussi Sadio Mané et Kylian Mbappé.

Cinq Reds, deux Bleus, un Diable

Car c’est l’autre constat que l’on peut tirer de cette équipe de l’année: Liverpool, champion d’Europe en titre et impressionnant leader de Premier League, se présente en force: en plus du duo égypto-sénégalais, on retrouve Alisson Becker entre les perches, Virgil van Dijk au cœur de l’arrière garde et Trent Alexander-Arnold et Andy Robertson sur les flancs.

Pour compléter cette équipe de rêve, on retrouve deux des révélations néerlandaises de l’année 2019 : Frenkie De Jong et Mathijs De Ligt, mais aussi un deuxième Français: N’Golo Kanté. Kevin De Bruyne est l’unique Diable Rouge, comme l'an dernier, mais aussi l’unique Citizen, du XI ainsi dressé par FIFA 20.