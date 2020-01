CAF Awards : et le joueur africain de l'année est...

C'est à Hurghada en Egypte que se tenait la prestigieuse cérémonie animée par Samuel Eto'o.

Meilleur joueur

Déjà sacré meilleur joueur africain en 2017 et 2018, Mohamed Salah (Egypte) était en course face à Riyad Mahrez (Algérie) lauréat du titre en 2016 et Sadio Mané (Sénégal). C'est finalement ce dernier qui a été couronné joueur africain de 2019. Sadio Mané devient ainsi le premier joueur sénégalais sacré depuis El-Hadji Diouf en 2002.

