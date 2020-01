Les joueurs du Real Madrid porteront un maillot spécial pour la Supercoupe d'Espagne

Dans le cadre de la Supercoupe d'Espagne face à Valence (délocalisée en Arabie saoudite pour l'occasion), les joueurs du Real Madrid porteront un maillot spécial.

En effet, les noms des joueurs seront écrits en arabe sur les maillots. De quoi permettre aux supporters, avec une très bonne vue, d'identifier les joueurs autrement que par le physique.

Wish I could be there for the game in Saudi Arabia! Good Luck! #هلامدريد 🛠 @adidasfootball pic.twitter.com/CGWD7aAS63