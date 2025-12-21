🎥 World class : l'action sensationnelle de Youri Tielemans pour faire tomber Manchester United

Photo: © photonews

Aston Villa s'est imposé 2-1 contre Manchester United dans l'après-midi. Youri Tielemans et Amadou Onana étaient alignés côte à côte et ont brillé.

Après un début de saison hésitant (aucune victoire lors des cinq premiers matchs de la saison), Aston Villa continue à dérouler en Premier League. Après avoir notamment gagné à Arsenal, les Villans recevaient Manchester United.

Sans surprise, Unai Emery a aligné Amadou Onana et Youri Tielemans de concert dans l'entrejeu, aux côtés du Français Boubacar Kamara. Et il ne l'a pas regretté. Nos deux Diables ont joué un rôle prépondérant dans la victoire 2-1.

Des automatismes bien installés en vue des Diables

Onana a joué un match plein, se concentrant en particulier sur ses tâches défensives : 100% de tacles réussis, 9 duels gagnés sur 12, 9 contributions défensives pour une seule faute. Bruno Fernandes a vécu un match très compliqué face à lui et est sorti touché physiquement à la mi-temps.

Dans un registre plus créatif, Tielemans n'est pas en reste. Le capitaine des Diables Rouges finit la rencontre sans le moindre but ou le moindre assist, mais sa contribution sur l'ouverture du score est sublime. Son pré-assist pour John McGinn fait tout simplement la différence. Quelques secondes plus tard, Morgan Rogers n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide.

Malgré l'égalisation de Manchester United trois minutes plus tard, Aston Villa s'est imposé 2-1 grâce à un doublé de Rogers. Les Villans signent une septième victoire consécutive (la onzième sur les douze derniers matchs de Premier League) pour conforter leur place sur le podium, à un point de Manchester City et trois d'Arsenal.

Youri Tielemans

