Un joueur de l'Union Saint-Gilloise appelé en dernière minute pour disputer la CAN 2025

Initialement non sélectionné, Ousseynou Niang sera finalement bien de la partie avec le Sénégal pour disputer la CAN 2025.

La Coupe d’Afrique des Nations a débuté dimanche soir. Le match d’ouverture opposait le Maroc, pays organisateur du tournoi pour cette 35e édition, aux Comores. Ce sont les Marocains qui se sont imposés sur le score de 2-0.

Le Sénégal débutera la compétition ce mardi à 16h00 contre le Botswana. La nation entraînée par Pape Thiaw va accueillir un joueur en dernière minute. En effet, le milieu gauche de l’Union Saint-Gilloise, Ousseynou Niang, a été appelé en renfort pour remplacer Assane Diao, blessé.

Manque de chance pour Assane Diao

L’ailier gauche de Côme a contracté une blessure le 15 décembre dernier lors de la défaite de son équipe face à la Roma (1-0). Il avait malgré tout rejoint la sélection à Dakar le 18 décembre afin d’effectuer des examens. Mais malheureusement pour lui, les nouvelles ne se sont pas annoncées bonnes.

Il souffre d’une lésion du biceps fémoral de la cuisse droite. Cela l’a donc contraint à renoncer à la Coupe d’Afrique des Nations, à laquelle il s’impatientait déjà de participer.



Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ousseynou Niang, qui a d’ailleurs été passeur décisif avec l’Union SG samedi, va rejoindre la sélection juste avant le début du tournoi. Une occasion pour lui de marquer des points, mais surtout de représenter fièrement son pays dans la compétition.