Un joueur de l'Union Saint-Gilloise appelé en dernière minute pour disputer la CAN 2025

Un joueur de l'Union Saint-Gilloise appelé en dernière minute pour disputer la CAN 2025
Photo: © photonews
Deviens fan de Union SG! 326

Initialement non sélectionné, Ousseynou Niang sera finalement bien de la partie avec le Sénégal pour disputer la CAN 2025.

La Coupe d’Afrique des Nations a débuté dimanche soir. Le match d’ouverture opposait le Maroc, pays organisateur du tournoi pour cette 35e édition, aux Comores. Ce sont les Marocains qui se sont imposés sur le score de 2-0.

Le Sénégal débutera la compétition ce mardi à 16h00 contre le Botswana. La nation entraînée par Pape Thiaw va accueillir un joueur en dernière minute. En effet, le milieu gauche de l’Union Saint-Gilloise, Ousseynou Niang, a été appelé en renfort pour remplacer Assane Diao, blessé. 

Manque de chance pour Assane Diao

L’ailier gauche de Côme a contracté une blessure le 15 décembre dernier lors de la défaite de son équipe face à la Roma (1-0). Il avait malgré tout rejoint la sélection à Dakar le 18 décembre afin d’effectuer des examens. Mais malheureusement pour lui, les nouvelles ne se sont pas annoncées bonnes.

Il souffre d’une lésion du biceps fémoral de la cuisse droite. Cela l’a donc contraint à renoncer à la Coupe d’Afrique des Nations, à laquelle il s’impatientait déjà de participer.


Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ousseynou Niang, qui a d’ailleurs été passeur décisif avec l’Union SG samedi, va rejoindre la sélection juste avant le début du tournoi. Une occasion pour lui de marquer des points, mais surtout de représenter fièrement son pays dans la compétition.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Union SG
Ousseynou Niang

Plus de news

"J'ai pris moi-même cette décision" : José Riga s'explique sur son départ de Stockay

"J'ai pris moi-même cette décision" : José Riga s'explique sur son départ de Stockay

11:20
Un record historique : la Pro League n'avait plus affiché un bilan aussi faible depuis plus de 40 ans

Un record historique : la Pro League n'avait plus affiché un bilan aussi faible depuis plus de 40 ans

11:00
Le RFC Liège a-t-il réussi sa première partie de saison ?

Le RFC Liège a-t-il réussi sa première partie de saison ?

10:30
Axel Witsel ferme-t-il définitivement la porte à un retour à Sclessin ? Son père se montre clair

Axel Witsel ferme-t-il définitivement la porte à un retour à Sclessin ? Son père se montre clair

10:00
🎥 Mission réussie : la jolie communion entre les Liégeois et leurs fans après avoir terminé l'année en beauté

🎥 Mission réussie : la jolie communion entre les Liégeois et leurs fans après avoir terminé l'année en beauté

09:30
"On a la qualité pour faire de belles choses" : Ibrahim Karamoko très clair après le succès du Standard

"On a la qualité pour faire de belles choses" : Ibrahim Karamoko très clair après le succès du Standard

08:00
"Pourquoi critiquer toute la défense ?" : Arthur Theate agacé par les critiques sur la défense des Diables

"Pourquoi critiquer toute la défense ?" : Arthur Theate agacé par les critiques sur la défense des Diables

08:30
🎥 Le joli geste d'Ivan Leko envers les joueurs de La Gantoise

🎥 Le joli geste d'Ivan Leko envers les joueurs de La Gantoise

07:20
"Une première dans ma carrière" : Felice Mazzu explose après la défaite contre le Cercle

"Une première dans ma carrière" : Felice Mazzu explose après la défaite contre le Cercle

07:00
"Il faut y croire" : Vincent Kompany, ravi mais ambitieux après avoir conclu 2025 en beauté avec le Bayern

"Il faut y croire" : Vincent Kompany, ravi mais ambitieux après avoir conclu 2025 en beauté avec le Bayern

07:40
Les engins pyrotechniques ont fait des dégâts : un supporter gravement blessé au Jan Breydelstadion

Les engins pyrotechniques ont fait des dégâts : un supporter gravement blessé au Jan Breydelstadion

06:30
"Des supporters d'Anderlecht sont venus chez moi" : les révélations glaçantes du père d'Axel Witsel

"Des supporters d'Anderlecht sont venus chez moi" : les révélations glaçantes du père d'Axel Witsel

22:40
1
"Une mi-temps de merde" : Lucas Hey ne se cache pas mais se réjouit d'avoir évité un Westerlo bis Interview

"Une mi-temps de merde" : Lucas Hey ne se cache pas mais se réjouit d'avoir évité un Westerlo bis

22:00
🎥 World class : l'action sensationnelle de Youri Tielemans pour faire tomber Manchester United

🎥 World class : l'action sensationnelle de Youri Tielemans pour faire tomber Manchester United

23:00
Coosemans sauveur, Bertaccini râleur : les cotes des Mauves au Bosuil

Coosemans sauveur, Bertaccini râleur : les cotes des Mauves au Bosuil

21:20
4
Des soucis jusqu'au bout : Charleroi devant la FIFA dans le cadre du transfert d'un de ses anciens attaquants

Des soucis jusqu'au bout : Charleroi devant la FIFA dans le cadre du transfert d'un de ses anciens attaquants

21:40
🎥 Rafiki Saïd et Faïz Selemani ont tout tenté : le Maroc ouvre 'sa' CAN avec un but exceptionnel

🎥 Rafiki Saïd et Faïz Selemani ont tout tenté : le Maroc ouvre 'sa' CAN avec un but exceptionnel

22:20
Deux changements avant la demi-heure : Felice Mazzu impuissant, Louvain fait la mauvaise opération

Deux changements avant la demi-heure : Felice Mazzu impuissant, Louvain fait la mauvaise opération

21:25
Westerlo n'était peut-être bien qu'un accident : cette fois, Anderlecht a su réagir au Bosuil

Westerlo n'était peut-être bien qu'un accident : cette fois, Anderlecht a su réagir au Bosuil

20:30
Seulement deux points de plus que Charleroi : le grand regret de Rik De Mil après la défaite à Bruges

Seulement deux points de plus que Charleroi : le grand regret de Rik De Mil après la défaite à Bruges

20:45
Gavory et Atteri ont tout tenté : Eupen accroché par l'Olympic au bout du suspense

Gavory et Atteri ont tout tenté : Eupen accroché par l'Olympic au bout du suspense

21:10
La priorité de Charleroi cet hiver semble claire, mais la direction investira-t-elle ? Analyse

La priorité de Charleroi cet hiver semble claire, mais la direction investira-t-elle ?

19:00
Ivan Leko règle ses comptes avec la direction de La Gantoise

Ivan Leko règle ses comptes avec la direction de La Gantoise

19:20
1
Pas de Mondial 2026 pour Lucas Stassin ? Le bras de fer avec Saint-Étienne s'intensifie

Pas de Mondial 2026 pour Lucas Stassin ? Le bras de fer avec Saint-Étienne s'intensifie

20:00
La première demi-heure a suffi : Vincent Kompany et le Bayern Munich clôturent 2025 en beauté

La première demi-heure a suffi : Vincent Kompany et le Bayern Munich clôturent 2025 en beauté

19:40
"Nous étions la seule équipe à produire du jeu" : Hans Vanaken pas tendre avec La Gantoise de Rik De Mil

"Nous étions la seule équipe à produire du jeu" : Hans Vanaken pas tendre avec La Gantoise de Rik De Mil

18:40
Un avant-goût des Playoffs ? Saint-Trond assure l'essentiel et met la pression sur Anderlecht

Un avant-goût des Playoffs ? Saint-Trond assure l'essentiel et met la pression sur Anderlecht

18:04
Un seul entraîneur est reparti victorieux du Parc Duden : les chiffres fous de l'Union en 2025 Analyse

Un seul entraîneur est reparti victorieux du Parc Duden : les chiffres fous de l'Union en 2025

15:20
5
Le RFC Liège gifle le RWDM, un ancien du Standard frustre le Patro : les résumés de D1B

Le RFC Liège gifle le RWDM, un ancien du Standard frustre le Patro : les résumés de D1B

18:23
"La Gantoise est bleu et noir" : l'énorme chambrage du Club de Bruges après la Bataille des Flandres

"La Gantoise est bleu et noir" : l'énorme chambrage du Club de Bruges après la Bataille des Flandres

17:00
4
Il bat ses records et renaît totalement : la nouvelle option surprise de Rudi Garcia ?

Il bat ses records et renaît totalement : la nouvelle option surprise de Rudi Garcia ?

17:30
1
Confirmer que Westerlo était un accident, la priorité de Besnik Hasi et Anderlecht

Confirmer que Westerlo était un accident, la priorité de Besnik Hasi et Anderlecht

16:00
Lundi décisif pour DAZN : le CEPANI pourrait frapper fort

Lundi décisif pour DAZN : le CEPANI pourrait frapper fort

16:30
Changements gagnants pour Ivan Leko : Bruges s'offre la Bataille des Flandres dans les dernières minutes

Changements gagnants pour Ivan Leko : Bruges s'offre la Bataille des Flandres dans les dernières minutes

15:30
L'Union a retrouvé l'arme qui pourrait la sortir de bien des situations : "Ça doit redevenir notre force" Réaction

L'Union a retrouvé l'arme qui pourrait la sortir de bien des situations : "Ça doit redevenir notre force"

13:20
Ça chauffe à Zulte Waregem : la réaction sèche de Vandenbroeck sur le cas Vossen

Ça chauffe à Zulte Waregem : la réaction sèche de Vandenbroeck sur le cas Vossen

13:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
FC Bruges FC Bruges 2-1 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 1-0 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 2-2 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 0-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved