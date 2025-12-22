Un record historique : la Pro League n'avait plus affiché un bilan aussi faible depuis plus de 40 ans

Après dix-neuf journées en Jupiler Pro League, l'attaquant de l'Union Saint-Gilloise, Promise David, est seul en tête du classement des buteurs, mais avec un total historiquement bas de seulement huit buts.

Une étude de la Belgian Soccer Database (bsdb.be) met en lumière la pénurie de buts dans le championnat, écrit Het Laatste Nieuws. Samedi soir, Promise David a inscrit son huitième but de la saison contre Zulte Waregem, mais depuis la saison 1982-1983, le meilleur buteur après dix-neuf journées a toujours affiché un total plus élevé.

Le contraste avec les saisons récentes est frappant. Lors des cinq dernières campagnes, les meilleurs buteurs comptaient systématiquement des chiffres à deux unités après dix-neuf journées : Paul Onuachu (KRC Genk, 18 buts en 2020-2021), Michael Frey et Deniz Undav (Antwerp/Union, 15 buts en 2021-2022), Paul Onuachu à nouveau (14 buts en 2022-2023), Kevin Denkey (Cercle Bruges, 15 buts en 2023-2024) et Kasper Dolberg (Anderlecht, 12 buts en 2024-2025).

Promise David est le meilleur buteur avec 8 buts, un record à la baisse

Le précédent record négatif remontait à la saison 2017-2018. À l’époque, Henry Onyekuru (Anderlecht), Isaac Kiese Thelin (Waasland-Beveren) et Kaveh Rezaei (Charleroi) totalisaient ensemble seulement neuf buts après 19 journées, soit un de plus que Promise David aujourd’hui.

Ces chiffres soulignent la pauvreté offensive du championnat actuel. Les clubs semblent manquer d’efficacité devant le but, ou bien les défenses sont mieux organisées, ce qui limite les occasions pour les attaquants.

Même si Promise David occupe la tête du classement des buteurs, les statistiques montrent que le niveau offensif de la compétition est particulièrement bas. Reste à voir s’il parviendra à atteindre la barre des dix buts avant la trêve hivernale.