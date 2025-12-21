Lundi décisif pour DAZN : le CEPANI pourrait frapper fort

La Pro League et DAZN se retrouvent ce lundi devant le CEPANI. Cette procédure fait suite à l'arrêt unilatéral du contrat de diffusion de DAZN.

L'avocat Grégory Ernes explique que cette procédure a deux grands avantages : la rapidité et la discrétion. "Contrairement à un procès classique, l'arbitrage n'est pas public. Personne ne sait ce qui se dit, ce qui évite qu'une partie subisse une pression médiatique", confie-t-il au journal Le Soir.

L'arbitrage est géré par un groupe de trois experts choisis par les deux camps. "Ces trois arbitres traitent le dossier assez vite, contrairement aux tribunaux ordinaires qui sont souvent très lents", précise Me Ernes.

Des mesures d'urgence peuvent être prises. Par exemple, l'organisme peut obliger DAZN à continuer de diffuser la Jupiler Pro League et la Challenger Pro League pour le moment, le temps que le dossier soit étudié sur le fond. Par contre, les questions de paiement concernent le cœur du problème et ne peuvent pas être réglées en urgence.

DAZN obligé de diffuser ?

Ernes souligne que choisir l'arbitrage ne veut pas dire qu'on abandonne la justice classique. "Il est toujours possible de faire appel devant un tribunal, par exemple pour faire annuler la décision si elle ne respecte pas les règles de base ou si elle est mal justifiée", explique-t-il.

Ce n'est pas la première fois que cet organisme intervient dans le football belge. Lors de la saison 2019-2020, en pleine pandémie, Proximus, Telenet et Voo l'avaient sollicité pour obtenir des compensations. À l'époque, les arbitres avaient donné raison aux chaînes de télévision.