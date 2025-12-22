"On a la qualité pour faire de belles choses" : Ibrahim Karamoko très clair après le succès du Standard

"On a la qualité pour faire de belles choses" : Ibrahim Karamoko très clair après le succès du Standard
Solide lors de la victoire du Standard à Dender (0-1), Ibrahim Karamoko s'est exprimé suite au succès de son équipe samedi dernier. Il est évidemment ravi, mais pas à... 100 %.

En effet, le Français pense que son équipe et lui peuvent encore mieux faire : "Je suis content, bien que j’estime avoir les possibilités pour encore en montrer davantage. L’équipe aussi…"

Suite au revers des Rouches contre Louvain (0-1) le 12 décembre dernier, une réaction était attendue. Ces trois points acquis contre Dender sont très importants selon lui : "Du mental. Il fallait une réaction, pour nos fans mais également pour notre dynamique. Ce n’était pas facile de s’en sortir ici, parce que leur jeu est très physique. Je n’ai pas eu peur de rentrer dedans…"

"La semaine écoulée a été éprouvante", pointe-t-il au micro de Sudinfo. "Je n’étais pas à fond, de quoi me voir effectuer un gros travail mentalement. Si tu doutes, tu risques d’aggraver la blessure. Mon corps n’était pas en pleine possession de ses moyens, mais il a tenu la route parce que les gars avaient besoin de moi. Nous avançons dans la bonne direction…"

Avec ce but inscrit en tout début de match, le Standard a évidemment repensé au scénario en Coupe de Belgique, où les Rouches se sont finalement inclinés 3-2 sur le même terrain après avoir ouvert le score rapidement : "Le but très rapide a vu les têtes se croiser. Personne ne voulait revivre l’histoire de la Coupe de Belgique sur le même terrain. Quand la concentration est de mise, je reste persuadé que nous possédons les qualités pour réaliser de belles choses. L’important sera de confirmer. Les montagnes russes ne servent à rien." 

Terminer l’année en beauté


"Nous allons donc tout mettre en œuvre pour clôturer l’année civile en beauté, surtout à la maison. Ce sera mon premier match un lendemain de Noël. Je ne sais pas si c’est bizarre ou amusant. Tout ce que je peux dire, c’est que je vais le préparer dans les meilleures conditions, avant de profiter des quelques jours de congé. Ce sera tellement mieux avec un nouveau succès dans la valise…", conclut Ibrahim Karamoko. Le Standard affrontera Saint-Trond à 18h30 le vendredi 26 décembre.

