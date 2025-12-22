"Pourquoi critiquer toute la défense ?" : Arthur Theate agacé par les critiques sur la défense des Diables

"Pourquoi critiquer toute la défense ?" : Arthur Theate agacé par les critiques sur la défense des Diables
Photo: © photonews
Arthur Theate s'est confié dans une longue interview accordée à la RTBF. Il est notamment revenu sur la défense des Diables Rouges, souvent critiquée quand les choses vont mal.

La Belgique s'est qualifiée pour la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, mais de manière plus difficile que ce que l'on aurait pu penser. Arthur Theate, coupable sur une action qui a permis au Kazakhstan d'ouvrir le score face aux Diables Rouges le 15 décembre dernier, sait qu'il a été fautif : "Je suis une personne assez brute. Je vais toujours dire ce que je pense. Ce soir-là, évidemment que j’ai raté ma passe. Je ne vais pas me cacher, tout le monde l’a vu."

"Mais durant ces qualifications, on n’a concédé qu’un but ensemble avec Zeno Debast en tant que paire centrale, c’était au Pays de Galles. Au Kazakhstan, c’est moi qui rate la passe. Vous pouvez me critiquer moi, mais pourquoi critiquer toute la défense ?", poursuit-il.

Le défenseur belge souligne que la défense a "été stable" et que cela "s'est bien passé sur tout le reste de la campagne". "On nous dira toujours : 'les adversaires n’étaient pas bons'. Mais peut-être n’ont-ils pas été bons parce qu’on les a forcés à ne pas être bons. J’accepte les critiques parce que cela fait partie du football." 

Son duo avec Zeno Debast

Il s'est exprimé sur son duo avec Zeno Debast : "Lui et moi, on est complémentaires. Moi, je suis plus agressif et 'méchant', et lui, il a une relance incroyable doublée d’une vitesse extraordinaire. On a des choses à améliorer, mais j’espère qu’on va pouvoir continuer à grandir ensemble pour réaliser de belles choses, comme d’autres l’ont fait dans le passé."


Ce n'est pas nouveau que la défense des Diables Rouges reçoive de vives critiques, point que souligne Arthur Theate : "Cela fait depuis 2020 au moins que la défense est critiquée. Je suis arrivé en sélection au moment du Final Four en Italie et, à l’époque, on critiquait déjà la défense. Avant la Coupe du monde au Qatar, on a été critiqués. Avant l’Euro 2024, on a de nouveau été critiqués. Pourtant, à mes yeux, à l’Euro, on a fait un tournoi très solide derrière, on n’a pas souvent été mis en difficulté. C’est un travail collectif. Si on n’arrive pas à marquer des buts, ça peut aussi partir de la défense. À l’inverse, si on prend des buts, ça peut partir de l’attaque. Selon moi, il vaut mieux faire un constat global que de pointer des problèmes précis."

