🎥 Rafiki Saïd et Faïz Selemani ont tout tenté : le Maroc ouvre 'sa' CAN avec un but exceptionnel

🎥 Rafiki Saïd et Faïz Selemani ont tout tenté : le Maroc ouvre 'sa' CAN avec un but exceptionnel

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Ce soir, c'était le coup d'envoi officiel de cette nouvelle édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc n'a pas tremblé devant ses supporters.

Pays hôte de la CAN, le Maroc se savait très attendu pour le match d'ouverture du tournoi face aux Comores. Walid Regragui a titularisé le Belgo-marocain Ismael Saibari mais a débuté la rencontre avec Chemsdine Talbi et Bilal El Khannouss sur le banc. Dans le camp d'en face, Rafiki Saïd et Faïz Selemani étaient bien dans le onze de base.

La première mi-temps s'est avérée très frustrante pour les Marocains. Les Lions de l'Atlas ont hérité d'un penalty après dix minutes, mais Soufiane Rahimi a vu son envoi être détourné par le gardien adverse. Dans la foulée, le capitaine Romain Saïss a dû céder sa place sur blessure.

Le Maroc a dû se montrer patient

En fin de première mi-temps, Brahim Diaz a cru obtenir un deuxième penalty, mais le VAR en a décidé autrement. 0-0 au repos : malgré 21% de possession de balle et une malheureuse frappe, les Comores étaient encore dans le coup.

Mais les Cœlacanthes ont fini par craquer en deuxième mi-temps. Dix minutes après la reprise, Brahim Diaz a ouvert le score sur un très bon centre de Noussair Mazraoui (55e, 1-0). Dominateur, le Maroc s'est définitivement rassuré à l'entame du dernier quart d'heure avec le but du break signé Ayoub El Kaabi (74e, 2-0) d'un retourné absolument splendide.

Les hommes de Walid Regragui commencent donc leur tournoi par une victoire. Le Maroc affrontera encore le Mali et la Zambie dans cette phase de groupe. Demain, ces deux équipes s'affronteront. La journée sera aussi marquée par l'entrée en lice de l'Afrique du Sud d'Hugo Broos face à l'Angola ainsi que par le match entre l'Égypte et le Zimbabwe.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
African Cup of Nations
African Cup of Nations Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Maroc
Comores

Plus de news

🎥 World class : l'action sensationnelle de Youri Tielemans pour faire tomber Manchester United

🎥 World class : l'action sensationnelle de Youri Tielemans pour faire tomber Manchester United

23:00
"Des supporters d'Anderlecht sont venus chez moi" : les révélations glaçantes du père d'Axel Witsel

"Des supporters d'Anderlecht sont venus chez moi" : les révélations glaçantes du père d'Axel Witsel

22:40
"Une mi-temps de merde" : Lucas Hey ne se cache pas mais se réjouit d'avoir évité un Westerlo bis Interview

"Une mi-temps de merde" : Lucas Hey ne se cache pas mais se réjouit d'avoir évité un Westerlo bis

22:00
Coosemans sauveur, Bertaccini râleur : les cotes des Mauves au Bosuil

Coosemans sauveur, Bertaccini râleur : les cotes des Mauves au Bosuil

21:20
2
Des soucis jusqu'au bout : Charleroi devant la FIFA dans le cadre du transfert d'un de ses anciens attaquants

Des soucis jusqu'au bout : Charleroi devant la FIFA dans le cadre du transfert d'un de ses anciens attaquants

21:40
Deux changements avant la demi-heure : Felice Mazzu impuissant, Louvain fait la mauvaise opération

Deux changements avant la demi-heure : Felice Mazzu impuissant, Louvain fait la mauvaise opération

21:25
Gavory et Atteri ont tout tenté : Eupen accroché par l'Olympic au bout du suspense

Gavory et Atteri ont tout tenté : Eupen accroché par l'Olympic au bout du suspense

21:10
Westerlo n'était peut-être bien qu'un accident : cette fois, Anderlecht a su réagir au Bosuil

Westerlo n'était peut-être bien qu'un accident : cette fois, Anderlecht a su réagir au Bosuil

20:30
Seulement deux points de plus que Charleroi : le grand regret de Rik De Mil après la défaite à Bruges

Seulement deux points de plus que Charleroi : le grand regret de Rik De Mil après la défaite à Bruges

20:45
Pas de Mondial 2026 pour Lucas Stassin ? Le bras de fer avec Saint-Étienne s'intensifie

Pas de Mondial 2026 pour Lucas Stassin ? Le bras de fer avec Saint-Étienne s'intensifie

20:00
La première demi-heure a suffi : Vincent Kompany et le Bayern Munich clôturent 2025 en beauté

La première demi-heure a suffi : Vincent Kompany et le Bayern Munich clôturent 2025 en beauté

19:40
La priorité de Charleroi cet hiver semble claire, mais la direction investira-t-elle ? Analyse

La priorité de Charleroi cet hiver semble claire, mais la direction investira-t-elle ?

19:00
Ivan Leko règle ses comptes avec la direction de La Gantoise

Ivan Leko règle ses comptes avec la direction de La Gantoise

19:20
1
"Nous étions la seule équipe à produire du jeu" : Hans Vanaken pas tendre avec La Gantoise de Rik De Mil

"Nous étions la seule équipe à produire du jeu" : Hans Vanaken pas tendre avec La Gantoise de Rik De Mil

18:40
Le RFC Liège gifle le RWDM, un ancien du Standard frustre le Patro : les résumés de D1B

Le RFC Liège gifle le RWDM, un ancien du Standard frustre le Patro : les résumés de D1B

18:23
Un avant-goût des Playoffs ? Saint-Trond assure l'essentiel et met la pression sur Anderlecht

Un avant-goût des Playoffs ? Saint-Trond assure l'essentiel et met la pression sur Anderlecht

18:04
Il bat ses records et renaît totalement : la nouvelle option surprise de Rudi Garcia ?

Il bat ses records et renaît totalement : la nouvelle option surprise de Rudi Garcia ?

17:30
1
"La Gantoise est bleu et noir" : l'énorme chambrage du Club de Bruges après la Bataille des Flandres

"La Gantoise est bleu et noir" : l'énorme chambrage du Club de Bruges après la Bataille des Flandres

17:00
4
Lundi décisif pour DAZN : le CEPANI pourrait frapper fort

Lundi décisif pour DAZN : le CEPANI pourrait frapper fort

16:30
Confirmer que Westerlo était un accident, la priorité de Besnik Hasi et Anderlecht

Confirmer que Westerlo était un accident, la priorité de Besnik Hasi et Anderlecht

16:00
Changements gagnants pour Ivan Leko : Bruges s'offre la Bataille des Flandres dans les dernières minutes

Changements gagnants pour Ivan Leko : Bruges s'offre la Bataille des Flandres dans les dernières minutes

15:30
Un seul entraîneur est reparti victorieux du Parc Duden : les chiffres fous de l'Union en 2025 Analyse

Un seul entraîneur est reparti victorieux du Parc Duden : les chiffres fous de l'Union en 2025

15:20
5
📷 Grosse pagaille à Bruges : les fumigènes des supporters gâchent le spectacle

📷 Grosse pagaille à Bruges : les fumigènes des supporters gâchent le spectacle

15:40
1
Mauvaise nouvelle pour le Club de Bruges : un cadre sort sur blessure

Mauvaise nouvelle pour le Club de Bruges : un cadre sort sur blessure

15:05
Wilfried Kanga, absent surprise : une mauvaise nouvelle pour Rik De Mil, mais une heureuse pour l'Ivoirien

Wilfried Kanga, absent surprise : une mauvaise nouvelle pour Rik De Mil, mais une heureuse pour l'Ivoirien

14:20
Les autres pays sont prévenus : Neymar fait une promesse folle pour le Brésil au Mondial

Les autres pays sont prévenus : Neymar fait une promesse folle pour le Brésil au Mondial

14:40
Revirement de situation à Genk ? Le favori pour succéder à Fink pourrait perdre la main

Revirement de situation à Genk ? Le favori pour succéder à Fink pourrait perdre la main

14:00
L'Union a retrouvé l'arme qui pourrait la sortir de bien des situations : "Ça doit redevenir notre force" Réaction

L'Union a retrouvé l'arme qui pourrait la sortir de bien des situations : "Ça doit redevenir notre force"

13:20
Ça chauffe à Zulte Waregem : la réaction sèche de Vandenbroeck sur le cas Vossen

Ça chauffe à Zulte Waregem : la réaction sèche de Vandenbroeck sur le cas Vossen

13:40
Un nouvel Anderlecht ? Voici pourquoi l'équipe n'est plus la même

Un nouvel Anderlecht ? Voici pourquoi l'équipe n'est plus la même

13:00
L'arbitrage belge pro-Union ? "Ils contrôlent tout depuis des semaines" Réaction

L'arbitrage belge pro-Union ? "Ils contrôlent tout depuis des semaines"

12:20
11
Loïs Openda explique ses débuts difficiles : "Mais je me sens beaucoup mieux"

Loïs Openda explique ses débuts difficiles : "Mais je me sens beaucoup mieux"

12:40
📷 La photo d'équipe originale de la RDC avant la CAN : la Pro League est représentée

📷 La photo d'équipe originale de la RDC avant la CAN : la Pro League est représentée

12:00
Le coach de Dender tacle le Standard : "C'est étonnant de les voir jouer comme ça"

Le coach de Dender tacle le Standard : "C'est étonnant de les voir jouer comme ça"

11:30
3
Surprise à Stockay : José Riga démissionne !

Surprise à Stockay : José Riga démissionne !

11:00
🎥 Un supporter de la RAAL se fait remarquer de bien triste manière à Westerlo

🎥 Un supporter de la RAAL se fait remarquer de bien triste manière à Westerlo

10:30

Plus de news

Les plus populaires

African Cup of Nations

 Journée 2
Maroc Maroc 26/12 Mali Mali
Egypte Egypte 26/12 Afrique du Sud Afrique du Sud
Nigéria Nigéria 27/12 Tunisie Tunisie
Ouganda Ouganda 27/12 Tanzanie Tanzanie
Sénégal Sénégal 27/12 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Algérie Algérie 28/12 Burkina Faso Burkina Faso
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 28/12 Cameroun Cameroun
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved