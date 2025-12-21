🎥 Rafiki Saïd et Faïz Selemani ont tout tenté : le Maroc ouvre 'sa' CAN avec un but exceptionnel

Ce soir, c'était le coup d'envoi officiel de cette nouvelle édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc n'a pas tremblé devant ses supporters.

Pays hôte de la CAN, le Maroc se savait très attendu pour le match d'ouverture du tournoi face aux Comores. Walid Regragui a titularisé le Belgo-marocain Ismael Saibari mais a débuté la rencontre avec Chemsdine Talbi et Bilal El Khannouss sur le banc. Dans le camp d'en face, Rafiki Saïd et Faïz Selemani étaient bien dans le onze de base.

La première mi-temps s'est avérée très frustrante pour les Marocains. Les Lions de l'Atlas ont hérité d'un penalty après dix minutes, mais Soufiane Rahimi a vu son envoi être détourné par le gardien adverse. Dans la foulée, le capitaine Romain Saïss a dû céder sa place sur blessure.

Le Maroc a dû se montrer patient

En fin de première mi-temps, Brahim Diaz a cru obtenir un deuxième penalty, mais le VAR en a décidé autrement. 0-0 au repos : malgré 21% de possession de balle et une malheureuse frappe, les Comores étaient encore dans le coup.

Mais les Cœlacanthes ont fini par craquer en deuxième mi-temps. Dix minutes après la reprise, Brahim Diaz a ouvert le score sur un très bon centre de Noussair Mazraoui (55e, 1-0). Dominateur, le Maroc s'est définitivement rassuré à l'entame du dernier quart d'heure avec le but du break signé Ayoub El Kaabi (74e, 2-0) d'un retourné absolument splendide.

بـــراهـــيــم ديــاز يسجّل بعد تمريرة رائعة من نصـيـر مزراوي ✨



Brahim Diaz breaks the deadlock after a brilliant pass from Noussair Mazraoui!#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/jfvJEMnRW1



— Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 21, 2025

Les hommes de Walid Regragui commencent donc leur tournoi par une victoire. Le Maroc affrontera encore le Mali et la Zambie dans cette phase de groupe. Demain, ces deux équipes s'affronteront. La journée sera aussi marquée par l'entrée en lice de l'Afrique du Sud d'Hugo Broos face à l'Angola ainsi que par le match entre l'Égypte et le Zimbabwe.