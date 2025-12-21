Analyse La priorité de Charleroi cet hiver semble claire, mais la direction investira-t-elle ?

Scott Crabbé, suiveur de Charleroi
| Commentaire
La priorité de Charleroi cet hiver semble claire, mais la direction investira-t-elle ?
Charleroi s'est montré à son avantage contre l'Union Saint-Gilloise et Genk. Mais il manque parfois de présence dans le rectangle pour traduire la domination au coeur du jeu.

Sans l'intervention in extremis d'un défenseur de Genk pour sauver le ballon juste devant la ligne de but, Aurélien Scheidler retrouvait le chemin des filets et rendait l'impression générale bien différente. Mais c'est un fait : Charleroi manque d'un attaquant qui vit pour marquer.

Cet été, le Sporting a vendu Daan Heymans (15 buts inscrits la saison passée) et Nikola Stulic (16). A eux deux, ils avaient pris en charge 31 des 58 réalisations carolos de la saison 2024/2025. On ne se remet pas d'un claquement de doigts de la perte de ses deux meilleurs buteurs, et cela se vérifie : mis à part Parfait Guiagon (5 roses), personne n'a dépassé la barre des trois buts cette saison.

Un nouvel attaquant cet hiver ?

Aurélien Scheidler, l'homme le plus avancé sur le terrain, en est d'ailleurs à trois. Mais il est difficile de lui en vouloir : l'attaquant français est arrivé en fin de mercato et abat, comme à Dender, un boulot monstre pour gagner des duels et remiser des sales ballons hors du rectangle. Ce qui explique le manque de fraîcheur parfois constaté dans la zone de vérité. Seulement, à Dender, Scheidler évoluait dans un système à deux attaquants. Pendant qu'il pesait sur la défense, Bruny Nsimba ou Mohamed Berte profitaient de sa sale besogne pour jaillir dans le rectangle.

Charleroi présente plus de maîtrise dans le jeu, mais sans doute moins de projections dans la surface. C'est tout le dilemme du staff : adjoindre un Antoine Colassin ou un Jakob Romsaas plus près de Scheidler pourrait faire du bien, mais enlever Parfait Guiagon, Patrick Pflücke ou Antoine Bernier diminuerait leur alimentation.


Renoncer à un peu de créativité au coeur du jeu pour un profil synonyme de dix buts par saison devant, à l'image d'un Nikola Stulic parfois maladroit dans le jeu mais diablement affamé dans le rectangle ? La tentation pourrait se faire sentir, mais le noyau ne recèle que peu de solutions. Romsaas et Colassin ne sont pas des numéros neuf à proprement parler, tandis que Filip Szymczak a déjà disparu de la criculation (pas une seule titularisation cette saison, pas repris face à Genk). La solution viendra-t-elle du mercato ? Le contexte économique lié à la rupture de contrat de DAZN ne laisse que peu de marge de manoeuvre à la direction.

Charleroi

