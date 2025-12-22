"J'ai pris moi-même cette décision" : José Riga s'explique sur son départ de Stockay

La nouvelle est tombée samedi dernier : José Riga n'est plus l'entraîneur du Royal Stockay Saint-Georges-sur-Meuse. Le coach, qui a choisi de démissionner, s'est exprimé sur cette décision.

Son passage dans le club liégeois aura été de courte durée. Arrivé à la mi-octobre, il fait déjà ses valises un peu plus de deux mois plus tard. Un choix de quitter le club qui s’explique par "des raisons personnelles et familiales", selon Stockay.

José Riga a apporté plus de précisions au micro de nos confrères de Sudinfo : "J’ai pris moi-même cette décision après avoir évalué la situation, même si le président (Jean-Pierre Dalla Costa) et Marc (Grosjean) comptaient sur moi pour la deuxième partie de saison. Ce sont des raisons privées et familiales qui m’ont poussé à rendre ma démission."

"Le sportif ? Ce n’est pas le principal, même si l’on espère toujours réaliser plus de résultats positifs", souligne-t-il. "Nous avons bien sûr vécu des moments compliqués qui font partie du football, mais il y a des choses contre lesquelles il est difficile de lutter."

Un départ en bons termes

Il part en bons termes : "Notre séparation se fait de façon très courtoise et élégante, je souhaite bon vent au club. J’y ai découvert un vestiaire de gars bien, le président fut aussi une belle rencontre et je reste aussi en bons termes avec Marc."

"À refaire, est-ce que je m’engagerais à nouveau avec Stockay ? Oui, pourquoi pas ? Ce départ ne remet pas en cause ce que j’ai pensé, et ce que je pense toujours, du projet de Stockay. Je connaissais le contexte en arrivant. En tant qu’entraîneur, il y a des choses qu’on ne sait pas maîtriser. Je suis content de terminer sur la note positive de cette victoire à Schaerbeek, nous la méritions vraiment."





Le coach a besoin d’une pause : "Là, je mets complètement ma carrière de coach entre parenthèses pour des raisons familiales. En tout cas, je ne me vois plus dans ce rôle-là pour le moment."