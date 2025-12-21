Le RFC Liège gifle le RWDM, un ancien du Standard frustre le Patro : les résumés de D1B

Deux matchs de D1B étaient au programme cette après-midi. On notera la large victoire du RFC Liège au RWDM.

Après sa défaite frustrante contre Lokeren sur un penalty tardif de Radja Nainggolan, le RFC Liège se déplaçait au RWDM, qui a vécu une petite libération en semaine avec cette victoire sur le gong sur le terrain du Club NXT.

Le début de match est équilibré, mais c'est bien le RFC Liège qui a pris les devants peu après la demi-heure grâce à Frédéric Soelle Soelle, bien servi par Simon Paulet. Dos au mur, le RWDM a tenté de réagir mais s'est montré trop peu dangereux.

Les Sang et Marine en ont profité pour faire le break à l'heure de jeu via Oumar Diouf, toujours aussi adroit en contre pour méduser la défense molebeekoise. Malgré quelques occasions pour chauffer les gants de Jordi Belin, le score est même passé à 0-3 en fin de match.

FT | Le RFC Liège s’impose notamment grâce à un Oumar Diouf adroit. 🎯💯 #RWDFCL pic.twitter.com/DZetRcaLRZ — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) December 21, 2025

Le RFC Liège se fait plaisir

C'est Alexis Lefebvre, bien servi par Kylian Hazard, qui a marqué le dernier but de la rencontre. De quoi permettre au RFC Liège de retrouver le sourire et reprendre la cinquième place avant le match d'Eupen contre l'Olympic Charleroi tout à l'heure. De son côté, le RWDM reste bloqué à la onzième place et a encore du pain sur la planche.





L'autre match de l'après-midi entre Lokeren et le Patro Eisden a été très tendu. Le Patro a ouvert le score grâce à un penalty de Stef Peeters après trois minutes, mais a vu l'un de ses joueurs se faire exclure pour un comportement violent. A la demi-heure, Lokeren a veillé à conserver la parité numérique avec une exclusion à son tour. A dix contre dix, la deuxième mi-temps a été très débridée. Lokeren a finalement profité de ce chaos pour égaliser dans le temps additionnel grâce à l'ancien jeune du Standard Anisse Brrou : 1-1, score final.