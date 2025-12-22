Le RFC Liège a-t-il réussi sa première partie de saison ?

Le RFC Liège s'est imposé sur le score de 0-3 face au RWDM dimanche après-midi. Les Sang et Marine ont ainsi terminé leur année en beauté. Maintenant que la première partie de saison est pleinement terminée, c'est le moment de dresser un petit bilan.

Le RFC Liège a disputé 18 matchs de championnat. Au total, les hommes de Gaëtan Englebert se sont imposés à neuf reprises, ont concédé sept défaites et ont partagé seulement deux fois.

Le Matricule 4 est d’ailleurs l’équipe qui a réalisé le moins de partages cette saison. Le club liégeois est aussi l’équipe du top six qui a le plus perdu. Souvent des défaites difficiles à encaisser, comme ce revers face à Lokeren plus tôt la semaine dernière. Un but inscrit sur penalty est venu sceller le score du match en toute fin de partie (0-1).

Le RFC Liège s’est souvent montré convaincant, avant de faire ensuite preuve d’irrégularité. C’est cela qu’il manque au club liégeois pour pouvoir figurer encore plus haut dans le classement. Si les Sang et Marine ont montré un visage solide à de maintes reprises, ils ont déçu à d’autres moments.

La première partie de saison en un mot

Si l’on devait définir cette première partie de saison en un mot, nous pourrions choisir le mot prometteur. Oui, le RFC Liège est dans le haut du classement. C’est LA chose à retenir côté liégeois. Des améliorations sont attendues, que ce soit offensivement ou défensivement, mais le bilan est là : le RFC Liège est toujours en course pour figurer dans le top six.

Et finalement, l’objectif ambitieux est le suivant : terminer l’exercice en cours dans le top six afin de disputer les play-offs pour la montée. Le RFC Liège aurait certes encore pu être mieux classé si la régularité avait été au rendez-vous. Les recrues ont beaucoup apporté aux Sang et Marine. Que ce soit Oumar Diouf, Alexis De Sart, Kylian Hazard ou Eric N’Jo, chacun a été crucial dans cette première partie de saison. Le Matricule 4 a réussi son début de saison, mais doit apprendre de ses erreurs pour se montrer plus régulier.