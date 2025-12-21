"Des supporters d'Anderlecht sont venus chez moi" : les révélations glaçantes du père d'Axel Witsel

La carrière d'Axel Witsel restera marquée par ce terrible accident avec Marcin Wasilewski. Son père Thierry revient sur cette saga et ses conséquences.

En causant une fracture ouverte de la jambe à Marcin Wasilewski, Axel Witsel a encore fait monter de plusieurs crans l'ambiance malsaine qui entourait les matchs entre Anderlecht et le Standard il y a une quinzaine d'années. Invité par Sacha Tavolieri dans l'émission En Off, son père Thierry a lui aussi été durablement marqué par l'incident.

"Cette histoire avec Marcin Wasilewski l'a fait grandir encore plus. J'étais au stade ce soir-là. J'ai vu Axel juste après, il était complètement déconfit. Poure rester poli, j'avais envie de dire aux gens qui disaient que c'était volontaire de revoir leur copie", se souvient-il.

Certains ont dépassé les bornes

"Heureusement que le Standard était là pour gérer la situation. Partout, on était haïs. Certains supporters sont tellement intelligents qu'ils sont venus chez moi pendant que je n'étais pas là", ajoute le paternel.

La situation était devenue intenable : "Ils ont essayé de rentrer, ils ont presque fracassé la porte d'entrée. La mère de mes enfants et mes deux filles étaient là. C'était inadmissible. On a dû téléphoner à la police et à Willy De Meyer pour faire en sorte qu'un combi de police surveille la maison le temps que je rentre".

Il a fallu tirer les leçons de tout cela : "C'est à cette période-là qu'on a décidé d'avoir des séances privées de communication, de travailler ses premières foulées parce qu'il n'était pas très rapide sur ce plan. Cela lui a permis de grandir petit à petit. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde se relève de ce genre de situation. Il faut avoir une fameuse force de caractère".



