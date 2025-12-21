Deux changements avant la demi-heure : Felice Mazzu impuissant, Louvain fait la mauvaise opération

Le Cercle de Bruges a créé la surprise en s'imposant 0-2 à Louvain. Un fameux soulagement pour les Groen en Zwart.

Avec six points d'avance sur le Cercle au coup d'envoi, Louvain pouvait faire la bonne opération dans le bas de classement, avec également l'opportunité de doubler Charleroi en cas de victoire. Et pourtant, ce sont les Brugeois qui ont commencé fort.

Après un premier gros raté de Steeve Ngoura, les Groen en Zwart ont remis l'ouvrage sur le métier et en ont été récompensés avec l'ouverture du score de Pieter Gerkens sur une longue remise en jeu (7e, 0-1). Groggy, Louvain a encaissé un second coup de boutoir après 20 minutes, quand Gerkens s'est offert un doublé sur un bon centre d'Ngoura (20e, 0-2).

Médusé, Felice Mazzu a pris ses responsabilités en opérant deux changements avant même la demi-heure de jeu. Au repos, Louvain avait déjà effectué quatre de ses cinq changements. Cela a failli payer dès la reprise, mais Warleson a par deux fois écarté le danger.

Le Cercle a retrouvé sa solidité

Les Louvanistes ont continué à pousser pendant tout le deuxième acte. Mais la nervosité n'a fait que s'accroître, faisant les affaires du Cercle. Au bout des 13 minutes de temps additionnel (résultant de multiples accrochages et d'une intervention du VAR pour une possible carte rouge à brandir à Roggerio Nyakossi), les visiteurs ont finalement pu exulter.



Le Cercle de Bruges n'avait plus gagné depuis la 23 août et sa victoire 0-3 au Standard lors de la cinquième journée, la série a enfin pris fin. De quoi prendre quatre points d'avance sur Dender et revenir à trois unités de Louvain et la RAAL. De son côté, OHL rechute après sa victoire à Sclessin, le match de samedi prochain à La Louvière sera bel et bien crucial.