La principale différence par rapport à Leko ? Le chiffre inattendu qui maintient le Standard dans le top 6

Le Standard a conservé sa place dans le top 6 grâce à sa victoire à Dender. Les Rouches n'ont pas forcément brillé mais ont fait le travail à l'extérieur.

Le Standard finira-t-il l'année dans le top 6 ? Peu l'avaient vu venir, mais ce sera bien le cas si les Rouches s'imposent face à Saint-Trond. Un match loin d'être gagné. Mais en attendant, les Liégeois ont accroché le bon wagon, un wagon derrière lequel ils ne cessaient de courir, en vain, en deuxième partie de saison dernière.

Le changement ? Pas forcément perceptible dans le jeu. À Dender, l'équipe a marqué sur phase arrêtée dans la première minute et s'est contentée de défendre son avantage pendant le reste de la partie, sans guère se montrer offensivement.

L'huile de coude amenée par Ivan Leko est toujours bien là, quitte à parfois fermer boutique : le Standard est la troisième plus mauvaise attaque du championnat (17 buts en 19 matchs). Seuls La Louvière et Dender ont marqué moins (15 buts).

Et pourtant, voilà l'équipe dans le top 6 pour la troisième semaine de suite. Les difficultés rencontrées par Genk, La Gantoise et l'Antwerp (la moitié des participants des derniers Champions' Playoffs est toujours hors du top 6) y sont évidemment pour quelque chose. Mais le Standard a également rectifié le tir par rapport à ce qui lui faisait grandement défaut la saison dernière : les matchs à l'extérieur.





Sur la pelouse de Dender, les Rouches ont enregistré leur troisième succès de rang hors de Sclessin. Voilà qui n'était plus arrivé depuis la saison 2022/2023 sous Ronny Deila (victoires coup sur coup à Courtrai (0-1), Saint-Trond (1-2) et à Charleroi (0-1)).

Rester solidaire, même dans un jour sans

Avec une telle série, le Standard en est désormais à 15 points sur 30 hors de ses bases, soit le quatrième meilleur total en première division. De quoi déjà dépasser le chiffre de la saison dernière, où les Liégeois avaient récolté 14 points sur les 45 possibles (11e meilleur bilan à l'extérieur).

Durant son règne à Sclessin (62 matchs, dont 31 à l'extérieur), Ivan Leko n'avait vu ses hommes gagner qu'à deux reprises hors de Sclessin. Le Standard en est maintenant à cinq victoires à l'extérieur en championnat cette saison, sans oublier la qualification décrochée en Coupe de Belgique sur le terrain de Beveren, leader de D1B.

Les troupes de Vincent Euvrard ont évidemment elles aussi connu quelques trous d'air loin de leurs bords de Meuse (comme à Louvain, La Gantoise ou Saint-Trond), mais l'équipe semble avoir eu le déclic pour faire front dans l'adversité, à l'image d'un Ibe Hautekiet dont le niveau est très intéressant ces dernières.

Reste la question subsidiaire : cela suffira-t-il pour rester dans le top 6 jusqu'au bout ? La saison dernière, le Standard a échoué à la septième place avec 39 points sur 90 (43,33%). La Gantoise avait atteint les Champions' Playoffs en prenant tout juste la moitié des points. Cette saison, les Rouches en sont à 27/47 (47,37%).

Pour se donner une chance de rester dans le bon wagon jusqu'au bout, il faudrait cette fois...resserrer les boulons à domicile : l'équipe ne présente que le douzième meilleur ratio devant ses supporters (12 points sur 27). Une anomalie à corriger au plus vite. D'autant plus que les grosses cylindrées hors du top 6 ne pourront pas se permettre de piétiner jusqu'en fin de saison, comme le montre le regain de forme de l'Antwerp, désormais à trois points de la sixième place.