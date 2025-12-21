Gavory et Atteri ont tout tenté : Eupen accroché par l'Olympic au bout du suspense

Photo: © photonews

Le weekend de D1B s'est conclu avec un match entre Eupen et l'Olympic Charleroi. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager.

En regain de forme depuis plusieurs semaines malgré l'instabilité chronique autour de l'équipe, l'Olympic Charleroi se déplaçait à Eupen avec la ferme intention de se venger de la défaite 0-1 à l'aller. En face, les Pandas pouvaient aligner une quatrième victoire de rang.

Le début de match a souri aux visiteurs : l'Olympic a progressivement pris les choses en main et en a été récompensé à la demi-heure. Auteur de trois buts lors des huit derniers matchs, Toshio Lake s'est cette fois mué en donneur d'assist pour Hassan Jahic (30e, 0-1).

Du suspense jusqu'au bout

Dos au mur, Eupen s'est alors réveillé. Mais pas de quoi revenir avant la pause. Remontés par les mots de Bruno Pinheiro au repos, les Pandas ont repris fort : Zakaria Atteri a égalisé dès la reprise, bien servi par Nicolas Gavory. Le score est resté de 1-1 jusqu'à l'entame du dernier quart d'heure. L'Alliance a alors poussé tant et plus.

Cela s'est traduit par l'exclusion de Karl Ndedi pour une faute en tant que dernier homme. De quoi lancer Eupen vers la victoire ? C'est tout l'inverse qui s'est produit : à dix contre onze, l'Olympic a glacé le Kehrweg à dix minutes de la fin du temps réglementaire. Servi par Mathieu Cachbach, Jahic s'est offert un doublé à la surprise générale (80e, 1-2).


Mais dans ces dernières minutes de chaos, nous n'étions à l'abri de rien. Cinq minutes après avoir encaissé le 1-2, Eupen a trouvé les ressources pour égaliser via Nathan Bitumazala. 2-2, score final : Pandas et Dogues se quittent dos-à-dos après un match indécis jusqu'au bout. L'Olympic revient à hauteur de Seraing mais reste avant-dernier, Eupen prend un point d'avance sur le RFC Liège à la cinquième place.

Les plus populaires

Division 2

 Journée 19
Lommel SK Lommel SK 4-3 Lierse SK Lierse SK
La Gantoise La Gantoise 3-1 RFC Seraing RFC Seraing
Francs Borains Francs Borains 1- Club Brugge NXT Club Brugge NXT
SK Beveren SK Beveren 4-2 Beerschot Beerschot
KV Courtrai KV Courtrai 5-2 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
RWDM Brussels RWDM Brussels 0-3 FC Liège FC Liège
Eupen Eupen 2-2 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
