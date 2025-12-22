Axel Witsel ferme-t-il définitivement la porte à un retour à Sclessin ? Son père se montre clair

Axel Witsel semblait proche d'un retour au Standard de Liège lors du dernier mercato. Son père, Thierry Witsel, est revenu sur ce feuilleton.

Il confirme que ces rumeurs n’étaient pas infondées : "Effectivement, il y a eu des contacts. Marc est allé voir Axel à Madrid, et nous avons également reçu les dirigeants à la maison avec Axel."

"L’envie était là. Mais il y avait trop de 'si' pour pouvoir se projeter au club : tout était encore trop flou pour accepter une offre, que ce soit sur le plan financier ou sportif", poursuit-il au micro de Sacha Tavolieri dans l’émission En off.

Il est très clair sur le choix de son fils, qui s’est finalement porté vers un club de Liga : "Axel n’a pas cherché à gagner plus d’argent ailleurs. Cela lui a même fait mal que l’on puisse le croire et lire ce genre de choses à gauche et à droite : c’est faux. Il a surtout privilégié la stabilité familiale en allant à Gérone."

Un retour encore possible ?

Axel Witsel ferme-t-il alors définitivement la porte à un retour au Standard ? "Mais cela ne veut pas dire qu’Axel ne reviendra jamais à Sclessin. Pas en tant que joueur, car ce sera trop tard, mais dans un rôle important au club, car le Standard reste le Standard pour lui."



"Axel est quelqu’un d’intelligent. Si un tiers rachète le club et le contacte, il analysera la situation et, si le projet sportif lui plaît, il viendra", conclut-il.