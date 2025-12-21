Un avant-goût des Playoffs ? Saint-Trond assure l'essentiel et met la pression sur Anderlecht

Saint-Trond s'est imposé 1-0 contre Malines. Les Canaris font la bonne opération au classement, ils rejoignent provisoirement le podium.

Beau duel entre le quatrième et le cinquième au programme cette après-midi. Victorieux au match aller, Saint-Trond avait également trois points de plus avant d'entamer la rencontre, le résultat du jour pouvait donc changer beaucoup à l'écart entre les deux formations.

Les Trudonnaires ont été à la hauteur de l'événement, ouvrant la marque après à peine huit minutes. Sur coup franc, la déviation de Keisuke Goto a permis à Rein Van Helden de conclure au second poteau pour débloquer la rencontre.

Malines trop timoré

Sur sa lancée, le STVV a failli faire le break, mais Goto a repris le bon centre de Vanwesemael juste à côté. Groggy, Malines a alors répliqué avec une première frappe de Lion Lauberbach sur Leo Kokubo. Avant le repos, c'est le capitaine Fredrik Hammar qui a placé sa frappe juste à côté. Il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir Malines réellement mettre Kokubo à contibution.

Pourtant, c'est d'abord Saint-Trond qui a repris l'intiative en début de deuxième acte. Les Malinois ont répliqué sur coup franc, avec une copie du but d'ouverture qui n'a pas connu la même réussite. Özdemir a ensuite vu sa tête passer juste à côté du but de Kokubo. Mais aucun tir cadré durant 70 minutes pour les visiteurs : il a fallu attendre le dernier quart d'heure pour voir le gardien trudonnaire sortir le grand jeu.



Son sauvetage sur une reprise de la tête de Mory Konaté sur corner a préservé l'avance des siens. Malgré la pression malinoise, son arrêt a suffi jusqu'au bout pour assurer la victoire. Saint-Trond s'impose par le plus petit écart et prend deux points d'avance sur Anderlecht à la troisième place avant le match des Mauves à l'Antwerp. Repoussé à six points de son adversaire du soir, Malines n'a plus que trois unités d'avance sur le Standard