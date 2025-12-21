Des soucis jusqu'au bout : Charleroi devant la FIFA dans le cadre du transfert d'un de ses anciens attaquants

Des soucis jusqu'au bout : Charleroi devant la FIFA dans le cadre du transfert d'un de ses anciens attaquants
Photo: © photonews
Oday Dabbagh est désormais actif en Égypte, dans le club de Zamalek. Mais Charleroi n'en a pas encore totalement terminé avec lui.

C'est un euphémisme, Oday Dabbagh n'aura pas apporté énormément de raisons de se réjouir aux supporters de Charleroi lors de son séjour au Mambourg. Plus productif en sélection palestinienne qu'avec les Zèbres (chez qui son manque de présence dans le rectangle agaçait), l'attaquant de 27 ans a définitivement perdu le soutien de ses supporters l'hiver dernier.

Après avoir égalisé dans les derniers instants du choc wallon face au Standard, il a laissé échapper sa frustration en tentant de dégager le ballon avec rage dans les tribunes. Pour le bien de tout le monde, il avait été prêté à Aberdeen quelques semaines plus tard. Il y avait qualifié son équipe pour la finale de la Coupe (remportée contre le Celtic).

Cet été, il n'était qu'en transit à Charleroi pour son retour de prêt. Yannick Ferrera y est allé le chercher pour le relancer au Zamalek. Un transfert estimé par Transfermarkt à 305 000 euros pour le club égyptien. C'est là que les choses se compliquent.

Les Carolos attendent toujours leur indemnité

Le Soir rapporte en effet que Charleroi n'a toujours pas reçu l'entièreté de l'argent du transfert de son ancien joueur. La direction du Sporting a donc décidé d'assigner Zamalek devant la FIFA.


Auteur de 4 buts en 10 matchs de championnat égyptien, Oday Dabbagh est donc à nouveau dans l'œil du cyclone, cette fois bien malgré lui. Les Zèbres auraient préféré ne pas devoir en arriver là ; mais en cette période bien incertaine sur le plan économique suite à la rupture de contrat de DAZN, il n'est pas question de brader les joueurs, même ceux qui n'avaient plus d'avenir dans le Pays Noir.

Charleroi

