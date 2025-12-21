Il bat ses records et renaît totalement : la nouvelle option surprise de Rudi Garcia ?

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Il bat ses records et renaît totalement : la nouvelle option surprise de Rudi Garcia ?
Photo: © photonews

Albert Sambi Lokonga retrouve des couleurs à Hambourg, où le milieu de 26 ans a inscrit son quatrième but en championnat ce week-end.

Plus que les chiffres, c'est le ressenti qui compte. "Ça fait quatre ans que je n'avais pas enchaîné autant de matchs", a confié Sambi Lokonga. À Hambourg, il sent la confiance du staff et de ses coéquipiers, ce qui se voit dans ses performances.

Son rôle a également évolué. Le milieu de terrain joue plus haut et n'hésite plus à monter dans la surface adverse. Son entraîneur, Merlin Polzin, explique que Lokonga a consciemment décidé d’être plus dangereux devant le but et les résultats commencent à se voir.

Cette progression relance le débat : peut-il à nouveau rêver des Diables Rouges ? Dans un milieu de terrain où Youri Tielemans, Nicolas Raskin et Amadou Onana sont bien installés, son profil de joueur capable de faire les allers-retours (box-to-box) pourrait être un vrai plus.

Objectif les Diables ?

Le sélectionneur Rudi Garcia aura du mal à ignorer sa forme actuelle. Lokonga fait partie d’un groupe élargi de candidats suivis en vue de la Coupe du monde 2026, aux côtés d’Arthur Vermeeren et d’Orel Mangala.

De son côté, le joueur garde les pieds sur terre. "Après la trêve hivernale, je veux viser plus haut", dit-il. Pour l'instant, place au repos en famille à Verviers, avec au menu raclette et plats congolais.

