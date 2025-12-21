La première demi-heure a suffi : Vincent Kompany et le Bayern Munich clôturent 2025 en beauté

Le Bayern Munich disputait cette après-midi la dernière rencontre de son année civile. Un match sans histoire à Heidenheim.

Accroché sur son terrain par Mayence le weekend dernier (seulement le troisième match sans victoire de la saison), le Bayern Munich avait à coeur de rectifier le tir à Heindenheim pour le dernier match avant la trêve hivernale.

Malgré plusieurs forfaits, les hommes de Vincent Kompany ont rapidement pris les choses en main. Josip Stanisic a ouvert le score sur corner après moins d'un quart d'heure, Michael Olise a ensuite fait le break peu après la demi-heure.

Neuf points d'avance sur Dortmund en tête du championnat

Avec 79% de possession de balles et 11 tirs à 2 (donc 5 cadrés), la domination bavaroise était totale en première mi-temps. Malgré la montée d'Arijon Ibrahimovic et d'autres cartouches offensives au repos, Heindenheim  n'a pas réussi à inverser la tendance dans le deuxième acte.

Le Bayern Munich a un peu levé le pied mais a tout de même alourdi le score en fin de match. Luis Diaz a fait 0-3 au petit rectangle ; Harry Kane a ensuite scellé la victoire 0-4 des visiteurs dans le temps additionnel. Un enchaînement diabolique qui lui permet d'être le joueur le plus rapide de l'histoire du club à contribuer à 100 buts (81 buts et 19 assists en 78 matchs).

De quoi terminer l'année en beauté avant une période de repos attendue depuis un petit temps par Vincent Kompany. Le Bayern retrouvera le chemin de la compétition le 11 janvier contre Wolfsburg pour lancer une serie de sept matchs jusqu'à la fin du mois, dont la réception de l'Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions.

