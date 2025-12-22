🎥 Mission réussie : la jolie communion entre les Liégeois et leurs fans après avoir terminé l'année en beauté

Le RFC Liège a terminé son année 2025 en beauté. Les hommes de Gaëtan Englebert se sont imposés sur le score de 0-3 à Molenbeek. La fête était totale après la victoire des Sang et Marine.

Le club liégeois a partagé des images de joie sur les réseaux sociaux. On peut y apercevoir les joueurs fêter la victoire avec leurs supporters, qui se sont déplacés en nombre à Molenbeek.

📍 Le Stade Machtens est 🔴🔵 ce soir ! #merci pic.twitter.com/7hyUsxowLt — RFC Liège (@rfcliege) December 21, 2025

Union SG x RFC Liège

Plusieurs fans de l’Union Saint-Gilloise ont d’ailleurs été aperçus dans les tribunes. Pour rappel, une amitié existe entre les deux équipes, qui partagent des valeurs communes. Les supporters bruxellois ont profité d’un court déplacement à Molenbeek pour aller soutenir leur club ami.

S’il y a bien un homme qui devait être libéré côté sang et marine, c’est Oumar Diouf. Le Sénégalais a enfin retrouvé le chemin des filets après une période de disette longue de presque deux mois. On l’a aperçu tout sourire et soulagé après le succès de son équipe.

Une victoire importante

Ce succès face au RWDM est évidemment très important pour les Liégeois, qui veulent terminer dans le top 6 en fin de saison. Grâce à cette victoire, ils ont repris une place au classement et figurent actuellement en sixième position, à égalité de points avec le Patro Eisden.



Lire aussi… Le RFC Liège a-t-il réussi sa première partie de saison ?›

Le RFC Liège fera son retour en championnat à la mi-janvier. Les hommes de Gaëtan Englebert recevront les Francs Borains le 17 pour entamer leur deuxième partie de saison.