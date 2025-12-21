Pas de Mondial 2026 pour Lucas Stassin ? Le bras de fer avec Saint-Étienne s'intensifie

Lucas Stassin veut quitter Saint-Étienne pour viser plus haut et rêver du Mondial 2026, mais le club refuse de le laisser partir.

La situation de Lucas Stassin devient délicate à Saint-Étienne. Le Diablotin rêve d’un nouveau défi, mais le club ne veut pas le laisser partir. L’été dernier, le Belge avait été retenu malgré plusieurs offres posées sur la table.

L’ASSE joue en Ligue 2 et Stassin veut jouer au minimun en première division. Dans une ancienne interview, l'ancien joueur d'Anderlecht avait confié viser la Coupe du Monde 2026 avec les Diables Rouges comme objectif.

Son entraîneur a tenté d’apaiser la situation en conférence de presse. Il a comparé son cas à celui de Davitashvili cet été, perturbé par les rumeurs mais brillant une fois recentré.

Retenu à nouveau par son club ?

Le coach assure voir une vraie évolution : un joueur plus concentré, plus appliqué et plus sérieux. "Je ne suis pas inquiet pour janvier. Lucas a eu beaucoup de bruit autour de lui, il est revenu blessé, mais depuis qu’il a repris, il travaille très bien. C’est le meilleur Lucas depuis le début de la saison", a-t-il déclaré.



Une façon de faire comprendre que le coach compte sur lui et que la direction ne compte pas le vendre cet hiver. Ce qui n'arrange pas les affaires de Stassin. La Coupe du Monde pourrait lui filer sous le nez.