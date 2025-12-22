"Il faut y croire" : Vincent Kompany, ravi mais ambitieux après avoir conclu 2025 en beauté avec le Bayern

"Il faut y croire" : Vincent Kompany, ravi mais ambitieux après avoir conclu 2025 en beauté avec le Bayern
Photo: © photonews

Le Bayern a désormais officiellement terminé sa première partie de saison. Les hommes de Vincent Kompany ont terminé l'année 2025 en beauté avec un succès 0-4 contre le FC Heidenheim. Le tacticien belge s'est exprimé en conférence de presse après ce nouveau succès.

Il peut évidemment être satisfait de ce début de saison. Le Bayern est leader de Bundesliga et n'a pas encore perdu une seule fois en championnat (13 victoires et deux nuls). La seule défaite de la saison a eu lieu en Ligue des champions face à Arsenal (3-1). "Nous avons posé de bonnes bases pour la seconde moitié de la saison", souligne Vincent Kompany. "Nous allons maintenant faire une pause avant de repartir de l’avant."

"Les titres se joueront en mars et avril, et nous devrons être présents au moment décisif. Il faut y croire, et alors nous aurons une chance de remporter des trophées", poursuit-il.

La semaine passée n'a pas été évidente à gérer pour Vincent Kompany : "Cette semaine ressemblait à une semaine de COVID, les joueurs tombaient malades les uns après les autres. Ceux qui étaient disponibles se sont bien entraînés et ont livré une très bonne prestation aujourd’hui." 

Vincent Kompany, fier de son équipe

Le coach belge est ravi : "Je suis fier de l’équipe, car ce n’est jamais évident de venir ici et de proposer une telle performance. Les jeunes joueurs s’entraînent avec nous depuis un certain temps et il était clair que nous aurions besoin d’eux à un moment donné."

Le prochain match du Bayern aura lieu le 11 janvier prochain. Les Bavarois affronteront Wolfsburg pour le compte de la 16e journée de Bundesliga. Mais désormais, les joueurs ainsi que le staff peuvent profiter pleinement de leurs fêtes de fin d’années.

