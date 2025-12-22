"Une première dans ma carrière" : Felice Mazzu explose après la défaite contre le Cercle

"Une première dans ma carrière" : Felice Mazzu explose après la défaite contre le Cercle
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Felice Mazzu avait la mine des (très) mauvais jours après la défaite de Louvain contre le Cercle de Bruges. Il s'est montré très dur envers ses joueurs en conférence de presse.

Une défaite face à un adversaire qui n'avait plus gagné depuis la cinquième journée et qu'il fallait absolument éviter de relancer : Felice Mazzu avait toutes les raisons de pester après la prestation de son équipe. Mais c'est surtout le début de match de ses hommes qui l'a mis hors de lui.

Le Cercle a marqué deux buts en 20 minutes, cela a même failli être 0-3 : "Notre première mi-temps a été scandaleuse. Si on ne joue qu'une mi-temps, on ne peut pas gagner un match. Nous avons été submergés et avons perdu presque tous les duels. C'est simple : si on débute un match sans intensité ni concentration, on encaisse des buts. Nous l'avons payé très cher aujourd'hui", peste-t-il, dans des propos relayés par Sporza.

Une défaite qui tombe mal

L'entraîneur louvaniste a même été jusqu'à sortir deux de ses joueurs avant la demi-heure de jeu : " C'est une première dans ma carrière. Il fallait absolument intervenir pour renverser la situation en première mi-temps. À l'exception de Nyakossi, j'aurais pu remplacer tout le monde".

L'électrochoc a eu lieu, mais ce n'était pas suffisant pour inverser la tendance au marquoir : "Nous avons été meilleurs dans les dix dernières minutes de la première mi-temps. En seconde période, nous avons accentué la pression et nous nous sommes créé des occasions, mais malheureusement, ce but qui nous auralt lancés n'est pas tombé".

Lire aussi… Deux changements avant la demi-heure : Felice Mazzu impuissant, Louvain fait la mauvaise opération
Résultat, une défaite qui laissera des traces dans le vestiaire et qui a déjà des conséquences au classement. Louvain aurait pu repousser son adversaire à neuf points avant de se déplacer à la RAAL. C'est tout l'inverse qui s'est produit : le Cercle revient à trois unités d'OHL, qui se rendra à l'Easi Arena avec le même nombre de points que les Louviérois.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Cercle de Bruges
OH Louvain
Felice Mazzu

Plus de news

"J'ai pris moi-même cette décision" : José Riga s'explique sur son départ de Stockay

"J'ai pris moi-même cette décision" : José Riga s'explique sur son départ de Stockay

11:20
Un record historique : la Pro League n'avait plus affiché un bilan aussi faible depuis plus de 40 ans

Un record historique : la Pro League n'avait plus affiché un bilan aussi faible depuis plus de 40 ans

11:00
Deux changements avant la demi-heure : Felice Mazzu impuissant, Louvain fait la mauvaise opération

Deux changements avant la demi-heure : Felice Mazzu impuissant, Louvain fait la mauvaise opération

21:25
Le RFC Liège a-t-il réussi sa première partie de saison ?

Le RFC Liège a-t-il réussi sa première partie de saison ?

10:30
Axel Witsel ferme-t-il définitivement la porte à un retour à Sclessin ? Son père se montre clair

Axel Witsel ferme-t-il définitivement la porte à un retour à Sclessin ? Son père se montre clair

10:00
Un joueur de l'Union Saint-Gilloise appelé en dernière minute pour disputer la CAN 2025

Un joueur de l'Union Saint-Gilloise appelé en dernière minute pour disputer la CAN 2025

09:01
🎥 Mission réussie : la jolie communion entre les Liégeois et leurs fans après avoir terminé l'année en beauté

🎥 Mission réussie : la jolie communion entre les Liégeois et leurs fans après avoir terminé l'année en beauté

09:30
"On a la qualité pour faire de belles choses" : Ibrahim Karamoko très clair après le succès du Standard

"On a la qualité pour faire de belles choses" : Ibrahim Karamoko très clair après le succès du Standard

08:00
"Pourquoi critiquer toute la défense ?" : Arthur Theate agacé par les critiques sur la défense des Diables

"Pourquoi critiquer toute la défense ?" : Arthur Theate agacé par les critiques sur la défense des Diables

08:30
🎥 Le joli geste d'Ivan Leko envers les joueurs de La Gantoise

🎥 Le joli geste d'Ivan Leko envers les joueurs de La Gantoise

07:20
"Il faut y croire" : Vincent Kompany, ravi mais ambitieux après avoir conclu 2025 en beauté avec le Bayern

"Il faut y croire" : Vincent Kompany, ravi mais ambitieux après avoir conclu 2025 en beauté avec le Bayern

07:40
Les engins pyrotechniques ont fait des dégâts : un supporter gravement blessé au Jan Breydelstadion

Les engins pyrotechniques ont fait des dégâts : un supporter gravement blessé au Jan Breydelstadion

06:30
"Des supporters d'Anderlecht sont venus chez moi" : les révélations glaçantes du père d'Axel Witsel

"Des supporters d'Anderlecht sont venus chez moi" : les révélations glaçantes du père d'Axel Witsel

22:40
1
"Une mi-temps de merde" : Lucas Hey ne se cache pas mais se réjouit d'avoir évité un Westerlo bis Interview

"Une mi-temps de merde" : Lucas Hey ne se cache pas mais se réjouit d'avoir évité un Westerlo bis

22:00
🎥 World class : l'action sensationnelle de Youri Tielemans pour faire tomber Manchester United

🎥 World class : l'action sensationnelle de Youri Tielemans pour faire tomber Manchester United

23:00
Coosemans sauveur, Bertaccini râleur : les cotes des Mauves au Bosuil

Coosemans sauveur, Bertaccini râleur : les cotes des Mauves au Bosuil

21:20
4
Des soucis jusqu'au bout : Charleroi devant la FIFA dans le cadre du transfert d'un de ses anciens attaquants

Des soucis jusqu'au bout : Charleroi devant la FIFA dans le cadre du transfert d'un de ses anciens attaquants

21:40
🎥 Rafiki Saïd et Faïz Selemani ont tout tenté : le Maroc ouvre 'sa' CAN avec un but exceptionnel

🎥 Rafiki Saïd et Faïz Selemani ont tout tenté : le Maroc ouvre 'sa' CAN avec un but exceptionnel

22:20
Westerlo n'était peut-être bien qu'un accident : cette fois, Anderlecht a su réagir au Bosuil

Westerlo n'était peut-être bien qu'un accident : cette fois, Anderlecht a su réagir au Bosuil

20:30
Seulement deux points de plus que Charleroi : le grand regret de Rik De Mil après la défaite à Bruges

Seulement deux points de plus que Charleroi : le grand regret de Rik De Mil après la défaite à Bruges

20:45
Gavory et Atteri ont tout tenté : Eupen accroché par l'Olympic au bout du suspense

Gavory et Atteri ont tout tenté : Eupen accroché par l'Olympic au bout du suspense

21:10
Ivan Leko règle ses comptes avec la direction de La Gantoise

Ivan Leko règle ses comptes avec la direction de La Gantoise

19:20
1
Pas de Mondial 2026 pour Lucas Stassin ? Le bras de fer avec Saint-Étienne s'intensifie

Pas de Mondial 2026 pour Lucas Stassin ? Le bras de fer avec Saint-Étienne s'intensifie

20:00
La première demi-heure a suffi : Vincent Kompany et le Bayern Munich clôturent 2025 en beauté

La première demi-heure a suffi : Vincent Kompany et le Bayern Munich clôturent 2025 en beauté

19:40
La priorité de Charleroi cet hiver semble claire, mais la direction investira-t-elle ? Analyse

La priorité de Charleroi cet hiver semble claire, mais la direction investira-t-elle ?

19:00
"Nous étions la seule équipe à produire du jeu" : Hans Vanaken pas tendre avec La Gantoise de Rik De Mil

"Nous étions la seule équipe à produire du jeu" : Hans Vanaken pas tendre avec La Gantoise de Rik De Mil

18:40
Un avant-goût des Playoffs ? Saint-Trond assure l'essentiel et met la pression sur Anderlecht

Un avant-goût des Playoffs ? Saint-Trond assure l'essentiel et met la pression sur Anderlecht

18:04
Le RFC Liège gifle le RWDM, un ancien du Standard frustre le Patro : les résumés de D1B

Le RFC Liège gifle le RWDM, un ancien du Standard frustre le Patro : les résumés de D1B

18:23
"La Gantoise est bleu et noir" : l'énorme chambrage du Club de Bruges après la Bataille des Flandres

"La Gantoise est bleu et noir" : l'énorme chambrage du Club de Bruges après la Bataille des Flandres

17:00
4
Lundi décisif pour DAZN : le CEPANI pourrait frapper fort

Lundi décisif pour DAZN : le CEPANI pourrait frapper fort

16:30
Il bat ses records et renaît totalement : la nouvelle option surprise de Rudi Garcia ?

Il bat ses records et renaît totalement : la nouvelle option surprise de Rudi Garcia ?

17:30
1
Confirmer que Westerlo était un accident, la priorité de Besnik Hasi et Anderlecht

Confirmer que Westerlo était un accident, la priorité de Besnik Hasi et Anderlecht

16:00
Changements gagnants pour Ivan Leko : Bruges s'offre la Bataille des Flandres dans les dernières minutes

Changements gagnants pour Ivan Leko : Bruges s'offre la Bataille des Flandres dans les dernières minutes

15:30
Un seul entraîneur est reparti victorieux du Parc Duden : les chiffres fous de l'Union en 2025 Analyse

Un seul entraîneur est reparti victorieux du Parc Duden : les chiffres fous de l'Union en 2025

15:20
5
📷 Grosse pagaille à Bruges : les fumigènes des supporters gâchent le spectacle

📷 Grosse pagaille à Bruges : les fumigènes des supporters gâchent le spectacle

15:40
1
Mauvaise nouvelle pour le Club de Bruges : un cadre sort sur blessure

Mauvaise nouvelle pour le Club de Bruges : un cadre sort sur blessure

15:05

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
FC Bruges FC Bruges 2-1 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 1-0 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 2-2 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 0-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved