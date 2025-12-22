"Une première dans ma carrière" : Felice Mazzu explose après la défaite contre le Cercle

Felice Mazzu avait la mine des (très) mauvais jours après la défaite de Louvain contre le Cercle de Bruges. Il s'est montré très dur envers ses joueurs en conférence de presse.

Une défaite face à un adversaire qui n'avait plus gagné depuis la cinquième journée et qu'il fallait absolument éviter de relancer : Felice Mazzu avait toutes les raisons de pester après la prestation de son équipe. Mais c'est surtout le début de match de ses hommes qui l'a mis hors de lui.

Le Cercle a marqué deux buts en 20 minutes, cela a même failli être 0-3 : "Notre première mi-temps a été scandaleuse. Si on ne joue qu'une mi-temps, on ne peut pas gagner un match. Nous avons été submergés et avons perdu presque tous les duels. C'est simple : si on débute un match sans intensité ni concentration, on encaisse des buts. Nous l'avons payé très cher aujourd'hui", peste-t-il, dans des propos relayés par Sporza.

Une défaite qui tombe mal

L'entraîneur louvaniste a même été jusqu'à sortir deux de ses joueurs avant la demi-heure de jeu : " C'est une première dans ma carrière. Il fallait absolument intervenir pour renverser la situation en première mi-temps. À l'exception de Nyakossi, j'aurais pu remplacer tout le monde".

L'électrochoc a eu lieu, mais ce n'était pas suffisant pour inverser la tendance au marquoir : "Nous avons été meilleurs dans les dix dernières minutes de la première mi-temps. En seconde période, nous avons accentué la pression et nous nous sommes créé des occasions, mais malheureusement, ce but qui nous auralt lancés n'est pas tombé".

Résultat, une défaite qui laissera des traces dans le vestiaire et qui a déjà des conséquences au classement. Louvain aurait pu repousser son adversaire à neuf points avant de se déplacer à la RAAL. C'est tout l'inverse qui s'est produit : le Cercle revient à trois unités d'OHL, qui se rendra à l'Easi Arena avec le même nombre de points que les Louviérois.