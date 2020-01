🎥 Premier League : les anciens Mauves Praet et Dendoncker buteurs, Man Utd explose la lanterne rouge, victoire facile pour Chelsea

En attendant le choc de la 22e journée de Premier League entre Liverpool et Tottenham, plusieurs rencontres étaient au programme.

Leicester City - Southampton 1-2

Brendan Rodgers titularisait Praet et laissait Youri Tielemans sur le banc. Un choix payant vu que le Belge ouvrait le score pour les Foxes (14e) son premier but pour le club. Mais les Saints égalisaient peu après par Armstrong (19e), avant que l'homme en forme du moment Daniel Ings (81e) ne donne l'avantage aux visiteurs en fin de match. La montée au jeu de Tielemans n'y changeait rien, les Foxes subissaient une défaite qui pourrait leur coûter leur place de dauphin. A noter, les... trois buts de Leicester refusés par la VAR (Vardy 32e, Iheanacho 68e et Evans 90e+1). Défaite amère.

Chelsea - Burnley 3-0

Toujours sans Batshuayi (sur le banc), Chelsea n'a pas eu de mal à se défaire de Burnley. Jorginho ouvrait le score sur pénalty (27e) avant qu'Abraham ne double la mise (38e) puis qu'Hudson-Odoi (49e) n'enfonce Burnley un peu plus.

Manchester United - Norwich City 4-0

Les Red Devils n'ont fait qu'une bouchée du promu et lanterne rouge Norwich. Rashford (27e) ouvrait le score bien servi par Mata), avant de doubler la mise sur pénalty (52e). Mata se montrait à nouveau décisif en servant Martial (54e) pour le 3-0 avant que Greenwood (76e) ne participe à la fête.

Everton - Brighton & Hove 1-0

Les Toffees accueillaient Brighton et Trossard titulaire. Everton ouvrait le score par l'entremise de Richarlison (38e), seul et unique buteur au final.

Wolverhampton - Newcastle 1-1

Douche froide pour Wolverhampton qui encaissaient rapidement dans la rencontre, des oeuvres d'Almiron (7e). Mais les Wolves égalisaient via Leander Dendoncker (14e).