Le directeur sportif de Bruges explique le coup de tonnerre Leko : "C'était une décision difficile"

Le football belge a encore connu cette semaine l'un de ces scénarios rocambolesques qui en font tout le sel. Nicky Hayen, très apprécié à Bruges, a été licencié par sa direction... et immédiatement remplacé par Ivan Leko, sans que La Gantoise soit tenue au courant.

On le sait : la rivalité entre Gand et Bruges est immense, et on imagine donc qu'à Bruges, du côté de la direction comme des supporters, l'aspect éthique de ce braquage à la Ocean's Eleven qui a vu Ivan Leko quitter la Planet Group Arena pour le Jan Breydel Stadion n'est pas ce qui empêchera grand monde de dormir la nuit.

Mais licencier Nicky Hayen, dont les résultats étaient brillants depuis sa nomination en mars 2024 (un titre de champion, une Coupe, un Trophée Raymond Goethaels et de bons résultats européens), voilà qui rend les supporters furieux. 

"Le feu était parti" sous Nicky Hayen

Car Hayen était très apprécié, et même la direction brugeoise a eu beaucoup de mal à se résoudre à une telle décision. C'est ce que Dévy Rigaux, directeur sportif du Club, a expliqué dans le Nieuwsblad. "Sur le plan personnel, ce n'était pas agréable de faire cela car Nicky a connu le succès à Bruges. Mais c'était le moment", estime-t-il. "Le feu et l'énergie dans le groupe étaient totalement partis. Nicky l'a reconnu aussi samedi soir".

Hayen, cependant, espérait encore pouvoir inverser la tendance. "Il espérait ramener cette flamme qui nous manquait. Ces derniers mois, il y a eu plusieurs discussions à ce sujet", précise Rigaux. "Nous ne voulions pas commencer à dégringoler. Je comprends qu'aux yeux des gens, c'est allé très vite. C'était une décision très difficile, soyons clairs, mais l'énergie avait totalement disparu et nous sentions que c'était le moment". 

Le retour d'Ivan Leko, qui s'est dessiné lors d'un aller-retour rocambolesque pour rencontrer le Croate à Paris ? C'était une évidence, pour Dévy Rigaux. "Bruges est son club. Et Ivan est connu pour sa passion et sa flamme. C'est ce que nous voulons ramener dans notre stade. Nous sommes donc persuadé que Ivan est la bonne personne pour y parvenir. C'est sa seule mission aujourd'hui, et le reste suivra", assure le directeur sportif des Blauw & Zwart. 

