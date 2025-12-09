Sa réaction était attendue : Nicky Hayen très ému après son licenciement

Nicky Hayen a pris la porte ce lundi, sans plus de cérémonie, après près de deux saisons en tant qu'entraîneur principal du Club de Bruges. L'entraîneur, champion en 2024, a réagi auprès des supporters.

On ne parle que du Club de Bruges ou presque en ce début de semaine, suite au licenciement de Nicky Hayen qui a étonné tout le monde. Ces dernières heures, le directeur sportif Dévy Rigaux puis Hans Vanaken et Ivan Leko lui-même, en conférence de presse, se sont exprimés sur le sujet.

La réaction de Nicky Hayen est arrivée un peu plus tard, en exclusivité auprès du club de supporters des North Fanatics 03. Le soutien des supporters brugeois a en effet été particulièrement fort envers Hayen, qui était très apprécié.

"C'est avec beaucoup de douleur dans le cœur que je dois faire mes adieux", a déclaré Hayen. "Malgré la déception et les moments difficiles cette saison, cela a toujours été un honneur pour moi d'être votre entraîneur."

Hayen très ému

Je n'aurais jamais osé rêver qu'un jour serait chanté Nicky Hayens Bruges Army. Cela restera gravé dans toute ma vie.

"Cela va me manquer", conclut Hayen. "Je vais être honnête. Je n'aurais jamais osé rêver qu'un jour serait chanté "Nicky Hayens Bruges Army". Cela restera gravé en moi pour la vie", conclut un Nicky Hayen que l'on sent très ému.



Champion en 2024, vainqueur de la Coupe en 2025, Nicky Hayen avait également passé l'hiver en Champions League et remporté le trophée Raymond Goethaels. Ivan Leko lui-même s'est dit "très surpris" de son licenciement, se disant fan de son prédécesseur...