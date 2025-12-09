L'Union et Marseille, deux équipes revanchardes : les Bruxellois visent un pas décisif vers la qualification

Kjell Scherpen s'est présenté en conférence de presse pour préfacer la rencontre de Ligue des Champions entre l'Union et Marseille. Les Unionistes, étrillés à deux reprises, espèrent décrocher leur premier succès "à domicile" dans la compétition.

C'est une rencontre importante pour l'Union Saint-Gilloise, qui reçoit l'Olympique de Marseille ce mardi soir au Lotto Park. Étrillés par Newcastle et l'Inter Milan, les Unionistes n'ont pas encore remporté le moindre succès à domicile en Coupe d'Europe.

Présent en conférence de presse ce lundi, le portier Kjell Scherpen espère pouvoir changer la donne. Il sait cependant que toute l'équipe de l'Union devra être à la hauteur pour décrocher un résultat.

"On a bien sûr envie de décrocher notre première victoire à domicile dans cette Ligue des Champions, ne serait-ce que pour remercier nos supporters. Mais pour cela, il faudra que l'on soit au top de notre forme", a déclaré le Néerlandais, cité par Het Nieuwsblad.

Un duel crucial dans la course au top 24 en Ligue des Champions

Accrochée par La Gantoise en championnat, l'Union affronte un Olympique de Marseille qui a, quant à lui, été battu à Lille. Les deux équipes n'ont donc pas préparé la rencontre de la meilleure des manières, mais ces contre-performances pourraient servir d'électrochoc.

"Les matchs de Ligue des Champions sont uniques. Les deux équipes luttent pour une place dans le top 24 et pourront afficher un esprit revanchard après avoir perdu des points en championnat. J'espère que demain, nous pourrons faire un grand pas vers la qualification", a-t-il glissé.