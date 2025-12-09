Coup dur pour Michy Batshuayi : enfin de retour aux affaires, le Diable Rouge s'est blessé !

Buteur il y a deux semaines et titularisé pour la première fois de la saison dans la foulée, Michy Batshuayi souffre d'une fracture du métatarse. Un nouveau coup dur pour l'attaquant de 32 ans, dont le rêve d'une ultime Coupe du monde s'éloigne encore un peu plus.

Arrivé en février à Francfort en provenance du Galatasaray, Michy Batshuayi vit une nouvelle saison famélique en Bundesliga. Le Diable Rouge (55 sélections) n'a joué que 171 minutes en match officiel cette saison.

Ces dernières semaines étaient cependant encourageantes pour "Batsman", buteur après sa montée au jeu à 30 minutes du terme face à Wolfsburg fin novembre, et titularisé pour la première fois de la saison lors de la débâcle subie à Leipzig le week-end dernier (6-0).

Michy Batshuayi souffre d'une fracture

Michy Batshuayi n'a toutefois joué qu'une mi-temps et n'est pas remonté sur la pelouse après la pause. La raison était peut-être tactique, Francfort étant déjà mené 2-0, mais pas seulement : l'avant-centre est blessé.

L'Eintracht Francfort a donné de ses nouvelles en début de semaine avant son match de Ligue des Champions contre le FC Barcelone, et elles ne sont pas bonnes. L'attaquant de 32 ans souffre d'une fracture du métatarse, qui va l'éloigner des terrains pendant un certain temps.

"Il a été opéré avec succès et sera indisponible jusqu'à nouvel ordre", a simplement communiqué le club sur ses réseaux sociaux. Un nouveau coup dur pour un joueur qui essaye de se remettre en évidence, en espérant faire partie du groupe pour la Coupe du monde 2026, ce qui s'annonce mal.



