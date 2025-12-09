Coup dur pour Michy Batshuayi : enfin de retour aux affaires, le Diable Rouge s'est blessé !

Coup dur pour Michy Batshuayi : enfin de retour aux affaires, le Diable Rouge s'est blessé !

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Buteur il y a deux semaines et titularisé pour la première fois de la saison dans la foulée, Michy Batshuayi souffre d'une fracture du métatarse. Un nouveau coup dur pour l'attaquant de 32 ans, dont le rêve d'une ultime Coupe du monde s'éloigne encore un peu plus.

Arrivé en février à Francfort en provenance du Galatasaray, Michy Batshuayi vit une nouvelle saison famélique en Bundesliga. Le Diable Rouge (55 sélections) n'a joué que 171 minutes en match officiel cette saison.

Ces dernières semaines étaient cependant encourageantes pour "Batsman", buteur après sa montée au jeu à 30 minutes du terme face à Wolfsburg fin novembre, et titularisé pour la première fois de la saison lors de la débâcle subie à Leipzig le week-end dernier (6-0).

Michy Batshuayi souffre d'une fracture

Michy Batshuayi n'a toutefois joué qu'une mi-temps et n'est pas remonté sur la pelouse après la pause. La raison était peut-être tactique, Francfort étant déjà mené 2-0, mais pas seulement : l'avant-centre est blessé.

L'Eintracht Francfort a donné de ses nouvelles en début de semaine avant son match de Ligue des Champions contre le FC Barcelone, et elles ne sont pas bonnes. L'attaquant de 32 ans souffre d'une fracture du métatarse, qui va l'éloigner des terrains pendant un certain temps.

"Il a été opéré avec succès et sera indisponible jusqu'à nouvel ordre", a simplement communiqué le club sur ses réseaux sociaux. Un nouveau coup dur pour un joueur qui essaye de se remettre en évidence, en espérant faire partie du groupe pour la Coupe du monde 2026, ce qui s'annonce mal.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Eintracht Francfort
Belgique
Michy Batshuayi

Plus de news

Un club belge va être racheté par le QSI, la société détentrice du PSG

Un club belge va être racheté par le QSI, la société détentrice du PSG

13:20
Ces deux-là n'ont pas fini : Marc Brys en remet une couche face à Samuel Eto'o et crée encore la surprise

Ces deux-là n'ont pas fini : Marc Brys en remet une couche face à Samuel Eto'o et crée encore la surprise

13:00
L'Union et Marseille, deux équipes revanchardes : les Bruxellois visent un pas décisif vers la qualification

L'Union et Marseille, deux équipes revanchardes : les Bruxellois visent un pas décisif vers la qualification

12:20
Des mesures draconiennes à Anderlecht : la crainte reste palpable aux abords du Lotto Park

Des mesures draconiennes à Anderlecht : la crainte reste palpable aux abords du Lotto Park

11:40
Discussions en cours : Ivan Leko va-t-il déjà enregistrer sa première recrue au Club de Bruges ?

Discussions en cours : Ivan Leko va-t-il déjà enregistrer sa première recrue au Club de Bruges ?

12:00
Un prêt est évoqué : plusieurs clubs veulent sortir Julien Duranville de son marasme à Dortmund

Un prêt est évoqué : plusieurs clubs veulent sortir Julien Duranville de son marasme à Dortmund

11:20
Né à Namur, un talent du Club de Bruges suscite déjà l'intérêt des plus grands clubs européens

Né à Namur, un talent du Club de Bruges suscite déjà l'intérêt des plus grands clubs européens

11:06
L'autre mauvais coup d'Ivan Leko à La Gantoise... qui peut déjà faire une croix sur un potentiel remplaçant

L'autre mauvais coup d'Ivan Leko à La Gantoise... qui peut déjà faire une croix sur un potentiel remplaçant

10:30
Ça se confirme : grande déception, une recrue estivale d'Anderlecht va déjà recevoir son bon de sortie

Ça se confirme : grande déception, une recrue estivale d'Anderlecht va déjà recevoir son bon de sortie

10:00
1
🎥 Une chute "à la Neymar" puis un assist de toute beauté : Alexis Saelemaekers encore décisif avec l'AC Milan

🎥 Une chute "à la Neymar" puis un assist de toute beauté : Alexis Saelemaekers encore décisif avec l'AC Milan

09:30
Nicky Hayen n'est pas seul : deux autres licenciements au Club de Bruges

Nicky Hayen n'est pas seul : deux autres licenciements au Club de Bruges

09:00
Thorsten Fink maintenu à Genk... malgré des plaintes du vestiaire ? Ses pratiques posent question

Thorsten Fink maintenu à Genk... malgré des plaintes du vestiaire ? Ses pratiques posent question

08:30
"J'ai donné quelques conseils à mes coéquipiers" : Arthur Vermeeren méfiant avant de retrouver l'Union

"J'ai donné quelques conseils à mes coéquipiers" : Arthur Vermeeren méfiant avant de retrouver l'Union

07:40
Mohamed Salah écarté du groupe de Liverpool : voici pourquoi

Mohamed Salah écarté du groupe de Liverpool : voici pourquoi

07:20
Un aller-retour à Paris a fait la différence : le récit du retour d'Ivan Leko au Club de Bruges

Un aller-retour à Paris a fait la différence : le récit du retour d'Ivan Leko au Club de Bruges

08:00
Saint-Trond surprend la Belgique : voici ce qui fait la différence cette saison

Saint-Trond surprend la Belgique : voici ce qui fait la différence cette saison

07:00
Jürgen Klopp ou Zinedine Zidane en route vers le Real Madrid ? Réunion de crise dans le club espagnol

Jürgen Klopp ou Zinedine Zidane en route vers le Real Madrid ? Réunion de crise dans le club espagnol

06:30
La Tribune 2 vient tout juste d'être inaugurée et... l'Antwerp évoque déjà la prochaine phase d'agrandissement

La Tribune 2 vient tout juste d'être inaugurée et... l'Antwerp évoque déjà la prochaine phase d'agrandissement

23:00
Le but égalisateur de l'Union contre La Gantoise devait-il être annulé ? Jonathan Lardot est très clair

Le but égalisateur de l'Union contre La Gantoise devait-il être annulé ? Jonathan Lardot est très clair

22:30
2
Bonne nouvelle pour Vincent Kompany : un cadre du Bayern tout proche d'un retour

Bonne nouvelle pour Vincent Kompany : un cadre du Bayern tout proche d'un retour

22:00
"Je ne veux pas penser à ça" : Vincent Kompany prudent avant d'affronter le Sporting

"Je ne veux pas penser à ça" : Vincent Kompany prudent avant d'affronter le Sporting

21:40
OFFICIEL : la FIFA prend une nouvelle mesure surprenante pour la Coupe du monde 2026

OFFICIEL : la FIFA prend une nouvelle mesure surprenante pour la Coupe du monde 2026

21:20
1
Westerlo remercie Anderlecht, deux Rouches récompensés : voici notre équipe type du week-end

Westerlo remercie Anderlecht, deux Rouches récompensés : voici notre équipe type du week-end

20:40
Totalement dingue : le match entre l'Égypte et l'Iran désigné "Pride Match"

Totalement dingue : le match entre l'Égypte et l'Iran désigné "Pride Match"

21:00
1
"On en a voulu plus que l'adversaire" : Gaëtan Englebert ravi après la victoire du RFC Liège contre Courtrai

"On en a voulu plus que l'adversaire" : Gaëtan Englebert ravi après la victoire du RFC Liège contre Courtrai

20:20
"Je viens de l'apprendre dans la presse" : le président de La Gantoise réagit au départ d'Ivan Leko

"Je viens de l'apprendre dans la presse" : le président de La Gantoise réagit au départ d'Ivan Leko

20:00
"Nous ne sommes pas là en spectateurs" : David Hubert veut croire en la qualification en Ligue des Champions

"Nous ne sommes pas là en spectateurs" : David Hubert veut croire en la qualification en Ligue des Champions

19:00
1
"Comme le fils que je n'ai jamais eu" : des retrouvailles émouvantes pour Rudi Garcia grâce aux Diables

"Comme le fils que je n'ai jamais eu" : des retrouvailles émouvantes pour Rudi Garcia grâce aux Diables

14:40
"On est très surpris" : La Gantoise réagit au départ d'Ivan Leko pour le Club de Bruges

"On est très surpris" : La Gantoise réagit au départ d'Ivan Leko pour le Club de Bruges

19:30
1
Championnat cherche buteur : vers un Taureau d'or au rabais ?

Championnat cherche buteur : vers un Taureau d'or au rabais ?

18:40
Sébastien Pocognoli en pleine crise : les Ultras de Monaco réclament du changement et vont passer à l'action

Sébastien Pocognoli en pleine crise : les Ultras de Monaco réclament du changement et vont passer à l'action

18:00
4
Ce fut bref : revirement de situation concernant l'avenir de Will Still

Ce fut bref : revirement de situation concernant l'avenir de Will Still

18:20
Malines avait soif de revanche contre Charleroi : "Ils se prenaient pour le Barça après leur succès en Coupe"

Malines avait soif de revanche contre Charleroi : "Ils se prenaient pour le Barça après leur succès en Coupe"

17:30
Séisme au Club de Bruges : Nicky Hayen viré, Ivan Leko le remplace !

Séisme au Club de Bruges : Nicky Hayen viré, Ivan Leko le remplace !

16:58
8
🎥 "Arrêter de parler et mettre les actes" : la victoire au Cercle n'a pas tout pardonné au Standard Interview

🎥 "Arrêter de parler et mettre les actes" : la victoire au Cercle n'a pas tout pardonné au Standard

16:40
Anderlecht passe à l'action : Olivier Renard a envoyé un scout en Italie avec une idée bien précise

Anderlecht passe à l'action : Olivier Renard a envoyé un scout en Italie avec une idée bien précise

16:20

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 13
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 0-1 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach
1. FC Cologne 1. FC Cologne 1-1 FC St. Pauli FC St. Pauli
FC Augsburg FC Augsburg 2-0 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 2-1 Freiburg Freiburg
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 0-5 Bayern Munich Bayern Munich
Wolfsburg Wolfsburg 3-1 Union Berlin Union Berlin
RB Leipzig RB Leipzig 6-0 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Hambourg Hambourg 3-2 Werder Brême Werder Brême
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-0 Hoffenheim Hoffenheim
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved