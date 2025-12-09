L'autre mauvais coup d'Ivan Leko à La Gantoise... qui peut déjà faire une croix sur un potentiel remplaçant

Ivan Leko ne part pas seul au Club de Bruges. Dans ses valises, l'entraîneur croate a emmené Nicolas Still, son adjoint à La Gantoise. Une autre mauvaise nouvelle pour les Buffalos.

Le Club de Bruges a pris la grande décision de licencier Nicky Hayen ce lundi après un récent bilan de 1 point sur 12. Une décision qui a surpris, notamment par son timing, deux jours avant une rencontre cruciale de Ligue des Champions face à Arsenal.

Le nom de son successeur a été d'autant plus surprenant : Ivan Leko, qui était pourtant actif chez le rival gantois. L'entraîneur croate affrontera déjà un calendrier chargé en décembre, puisqu'en outre d'Arsenal, il devra également se mesurer à... La Gantoise et au Racing Genk.

Nicolas Still suit Ivan Leko au Club de Bruges

En Venise du Nord, Nicky Hayen n'est pas le seul à avoir pris la porte. L'entraîneur des gardiens, Wouter Biebauw, et l'analyste vidéo, Matthias Bernaert, ont également été limogés par le Club de Bruges, dans le cadre d'une restructuration plus large du staff technique.

Le départ d'Ivan Leko a été un gros coup dur pour La Gantoise, qui entendait construire sur le long terme avec son nouvel entraîneur. Et selon Het Nieuwsblad, les Buffalos connaissent une autre mauvaise surprise, puisqu'Ivan Leko a pris Nicolas Still dans ses bagages pour la Venise du Nord.

Adjoint de Leko à La Gantoise, Nicolas Still va occuper le même poste au Jan Breydelstadion où il a signé, comme son mentor, un contrat courant jusqu'au 30 juin 2028. À la Planet Group Arena, le nom de Will Still, licencié début novembre et brièvement approché par le FC Nantes, a circulé, notamment chez les supporters, en raison de la présence de son frère, Nicolas. Une idée qui risque donc de rapidement s'éteindre.