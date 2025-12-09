Leurs aînés devront mieux faire : défaite pour l'Union en Youth League

Leurs aînés devront mieux faire : défaite pour l'Union en Youth League
L'Union Saint-Gilloise vit une campagne compliquée en Youth League. Les jeunes unionistes ont pris une gifle à domicile contre l'Olympique de Marseille.

La campagne européenne des U19 de l'Union Saint-Gilloise en Youth League s'avère compliquée. Ce mardi, en fin d'après-midi, les jeunes unionistes recevaient l'Olympique de Marseille au Parc Duden, quelques heures avant le match de leurs aînés au Lotto Park.

Malheureusement, après leur bon résultat au Galatasaray (1-1) il y a quelques semaines, ils n'ont cette fois rien pu faire face à l'OM. Les Phocéens, condamnés à un bon résultat dans cette dernière journée de Youth League, se sont imposés facilement (1-4).

A la pause, Marseille menait 0-1, mais l'USG a répondu au retour des vestiaires via Youssef Hamoutahar (47e, 1-1). Le milieu créatif de 19 ans se sera montré cette saison en Youth League, avec 2 buts et 2 passes décisives en 6 matchs.

L'Union est éliminée en Youth League 

L'OM, cependant, reprendra vite pied et inscrira des buts aux 57e, 61e et 89e minutes pour s'imposer largement. Les Français grimpent à la 21e place de la phase de ligue mais devront attendre les autres résultats pour savoir s'ils sont qualifiés.

L'Union pour un nouveau match de gala face à Marseille - Direct commenté
Pour l'Union, c'est terminé en Youth League. Il fallait une victoire pour rêver. Le parcours de cette jeune équipe découvrant le haut niveau européen aura été assez positif avec notamment une victoire de prestige contre Newcastle United et une défaite de justesse contre l'Inter Milan. 

