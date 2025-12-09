Champions League : De Ketelaere offre la victoire contre Chelsea, Theate battu à Barcelone

Champions League : De Ketelaere offre la victoire contre Chelsea, Theate battu à Barcelone
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Plusieurs Belges étaient en lice en Ligue des Champions. Les résultats n'ont pas forcément été en leur faveur.

En première partie de soirée, deux matchs étaient au programme. L'un d'eux est de bon augure pour le Club de Bruges : le Kairat Almaty recevait l'Olympiakos, et malgré un long déplacement au Kazakhstan, ce sont les Grecs qui se sont imposés (0-1). Voilà qui inspirera Bruges, qui ira à Almaty en janvier.

Le Bayern Munich de Vincent Kompany, de son côté, recevait le Sporting Portugal et a mis du temps avant de prendre les devants. Les Bavarois ont même dû inverser la tendance, le Sporting ayant ouvert le score à la 54e. Gnabry, Karl et Tah ont permis au Bayern de l'emporter (3-1) ; Zeno Debast était absent, blessé.

De Ketelaere offre la victoire à l'Atalanta 

Il affirmait récemment avoir "passé un palier" cette saison, et Charles De Ketelaere l'a prouvé en Champions League ce soir : le Diable Rouge a inscrit le but de la victoire (2-1) en faveur de l'Atalanta Bergame, face à l'ogre anglais de Chelsea.

Un but tombé à la 83e minute et qui n'était pas sa première action décisive, puisque CDK était déjà à l'assist sur le premier but italien signé Scamacca. 

Du côté de l'Espagne, le FC Barcelone recevait l'Eintracht Francfort d'Arthur Theate. Les Catalans se sont imposés d'une courte tête (2-1) grâce à un doublé de Jules Koundé. 

09/12/2025 16:30Kairat Almaty - Olympiakos Piraeus0-1
09/12/2025 18:45Bayern Munich - Sporting Portugal3-1
09/12/2025 21:00Union SG - Marseille2-3
09/12/2025 21:00FC Barcelone - Eintracht Francfort2-1
09/12/2025 21:00Inter - Liverpool0-1
09/12/2025 21:00Monaco - Galatasaray1-0
09/12/2025 21:00Tottenham - Slavia Prague3-0
09/12/2025 21:00PSV - Atlético Madrid2-3
09/12/2025 21:00Atalanta - Chelsea2-1

 Classement T P G P P B = Forme
1. Arsenal Arsenal 5 15 5 0 0 14-1 13 G G G G G
2. Bayern Munich Bayern Munich 6 15 5 0 1 18-7 11 G G G P G
3. Atalanta Atalanta 6 13 4 1 1 8-6 2 G P G G G
4. PSG PSG 5 12 4 0 1 19-8 11 G G G P G
5. Inter Inter 6 12 4 0 2 12-4 8 G G G P P
6. Real Madrid Real Madrid 5 12 4 0 1 12-5 7 G G G P G
7. Atlético Madrid Atlético Madrid 6 12 4 0 2 15-12 3 G P G G G
8. Liverpool Liverpool 6 12 4 0 2 11-8 3 P G G P G
9. Tottenham Tottenham 6 11 3 2 1 13-7 6 P P G P G
10. Borussia Dortmund Borussia Dortmund 5 10 3 1 1 17-11 6 P G G P G
11. Chelsea Chelsea 6 10 3 1 2 13-8 5 G G P G P
12. Manchester City Manchester City 5 10 3 1 1 10-5 5 G P G G P
13. Sporting Portugal Sporting Portugal 6 10 3 1 2 12-8 4 P G P G P
14. FC Barcelone FC Barcelone 6 10 3 1 2 14-11 3 P G P P G
15. Newcastle Utd Newcastle Utd 5 9 3 0 2 11-4 7 P G G G P
16. Marseille Marseille 6 9 3 0 3 11-8 3 G P P G G
17. Galatasaray Galatasaray 6 9 3 0 3 8-8 0 G G G P P
18. Monaco Monaco 6 9 2 3 1 7-8 -1 P P G P G
19. PSV PSV 6 8 2 2 2 15-11 4 P G P G P
20. Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 5 8 2 2 1 8-10 -2 P P P G G
21. FK Qarabag FK Qarabag 5 7 2 1 2 8-9 -1 G G P P P
22. Napoli Napoli 5 7 2 1 2 6-9 -3 P G P P G
23. Union SG Union SG 6 6 2 0 4 7-15 -8 P P P G P
24. Juventus Juventus 5 6 1 3 1 10-10 0 P P P P G
25. Pafos FC Pafos FC 5 6 1 3 1 4-7 -3 P P P G P
26. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 6 5 1 2 3 6-13 -7 P P P P G
27. FC Bruges FC Bruges 5 4 1 1 3 8-13 -5 G P P P P
28. Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 5 4 1 1 3 4-9 -5 P P G P P
29. FC Copenhague FC Copenhague 5 4 1 1 3 7-14 -7 P P P P G
30. Eintracht Francfort Eintracht Francfort 6 4 1 1 4 8-16 -8 P P P P P
31. SL Benfica SL Benfica 5 3 1 0 4 4-8 -4 P P P P G
32. Slavia Prague Slavia Prague 6 3 0 3 3 2-11 -9 P P P P P
33. Bodo Glimt Bodo Glimt 5 2 0 2 3 7-11 -4 P P P P P
34. Villarreal Villarreal 5 1 0 1 4 2-10 -8 P P P P P
35. Kairat Almaty Kairat Almaty 6 1 0 1 5 4-15 -11 P P P P P
36. Ajax Ajax 5 0 0 0 5 1-16 -15 P P P P P
Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Chelsea
Atalanta
Charles De Ketelaere

Plus de news

🎥 Que le football (et le VAR) peut être cruel : le hors-jeu à s'arracher les cheveux qui prive l'Union du 3-3

🎥 Que le football (et le VAR) peut être cruel : le hors-jeu à s'arracher les cheveux qui prive l'Union du 3-3

23:10
1
Peuchère, ils y étaient presque ! L'Union à quelques millimètres d'une remontada contre Marseille

Peuchère, ils y étaient presque ! L'Union à quelques millimètres d'une remontada contre Marseille

22:55
7
Sa réaction était attendue : Nicky Hayen très ému après son licenciement

Sa réaction était attendue : Nicky Hayen très ému après son licenciement

22:20
Hommage à Glen De Boeck, puis défaite du RSCA Futures

Hommage à Glen De Boeck, puis défaite du RSCA Futures

22:40
Mais qui (re)voilà ? Un oublié a rejoué pour Anderlecht (avec les Futures)

Mais qui (re)voilà ? Un oublié a rejoué pour Anderlecht (avec les Futures)

22:00
"Nous avons tous été surpris" : visiblement, les joueurs de Bruges n'ont pas poussé Nicky Hayen dehors

"Nous avons tous été surpris" : visiblement, les joueurs de Bruges n'ont pas poussé Nicky Hayen dehors

21:00
Ivan Leko, de la galère gantoise à la Champions League : il réagit à son retour surprise à Bruges

Ivan Leko, de la galère gantoise à la Champions League : il réagit à son retour surprise à Bruges

21:40
Une pépite verrouillée : Anderlecht trouve un accord avec un jeune talent

Une pépite verrouillée : Anderlecht trouve un accord avec un jeune talent

21:20
Deux joueurs en échec, Khalaili en feu : les notes de l'Union contre Marseille Analyse

Deux joueurs en échec, Khalaili en feu : les notes de l'Union contre Marseille

00:15
Leurs aînés devront mieux faire : défaite pour l'Union en Youth League

Leurs aînés devront mieux faire : défaite pour l'Union en Youth League

20:00
Il n'était pas de taille : malgré sa folle saison, Anders Dreyer s'incline devant Lionel Messi

Il n'était pas de taille : malgré sa folle saison, Anders Dreyer s'incline devant Lionel Messi

20:30
Le directeur sportif de Bruges explique le coup de tonnerre Leko : "C'était une décision difficile"

Le directeur sportif de Bruges explique le coup de tonnerre Leko : "C'était une décision difficile"

19:00
La Côte d'Ivoire annonce sa sélection, et il y a une très bonne nouvelle pour Charleroi !

La Côte d'Ivoire annonce sa sélection, et il y a une très bonne nouvelle pour Charleroi !

19:30
"Un grand Monsieur" : Siebe Van der Heyden donne son avis sur Vincent Kompany

"Un grand Monsieur" : Siebe Van der Heyden donne son avis sur Vincent Kompany

18:20
La famille formule une demande particulière après le décès de Glen De Boeck

La famille formule une demande particulière après le décès de Glen De Boeck

18:00
L'Union SG a désormais plus de chances que le Club de Bruges de se qualifier en Ligue des champions ?

L'Union SG a désormais plus de chances que le Club de Bruges de se qualifier en Ligue des champions ?

17:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/12: Leko - De Mil

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/12: Leko - De Mil

16:20
Hein Vanhaezebrouck explique pourquoi Anderlecht ne sera pas champion : "Trop vulnérables"

Hein Vanhaezebrouck explique pourquoi Anderlecht ne sera pas champion : "Trop vulnérables"

17:30
2
Retour d'un absent de longue date au Bayern avant le prochain match de Ligue des champions

Retour d'un absent de longue date au Bayern avant le prochain match de Ligue des champions

16:40
Rik De Mil vers un départ de Charleroi pour remplacer Ivan Leko à La Gantoise ?

Rik De Mil vers un départ de Charleroi pour remplacer Ivan Leko à La Gantoise ?

16:20
2
Encore une fois, Besnik Hasi voit son analyse confirmée : Anderlecht ne peut plus se passer de ce joueur

Encore une fois, Besnik Hasi voit son analyse confirmée : Anderlecht ne peut plus se passer de ce joueur

16:00
1
Thorgan Hazard et Nathan Saliba donnent rendez-vous aux supporters ce mercredi : voici comment participer

Thorgan Hazard et Nathan Saliba donnent rendez-vous aux supporters ce mercredi : voici comment participer

15:30
🎥 "À bientôt" : Romelu Lukaku est de retour à l'entraînement

🎥 "À bientôt" : Romelu Lukaku est de retour à l'entraînement

14:17
L'Égypte et l'Iran protestent contre le "Pride Match" : "Un acte déraisonnable"

L'Égypte et l'Iran protestent contre le "Pride Match" : "Un acte déraisonnable"

15:00
"On va la gagner une fois, la Coupe du monde" : Eden Hazard optimiste pour le futur des Diables Rouges

"On va la gagner une fois, la Coupe du monde" : Eden Hazard optimiste pour le futur des Diables Rouges

14:40
OFFICIEL : un club belge est racheté par QSI, entreprise qui détient le PSG

OFFICIEL : un club belge est racheté par QSI, entreprise qui détient le PSG

13:54
Un club belge va être racheté par QSI, la société détentrice du PSG

Un club belge va être racheté par QSI, la société détentrice du PSG

13:20
L'Union et Marseille, deux équipes revanchardes : les Bruxellois visent un pas décisif vers la qualification

L'Union et Marseille, deux équipes revanchardes : les Bruxellois visent un pas décisif vers la qualification

12:20
Ces deux-là n'ont pas fini : Marc Brys en remet une couche face à Samuel Eto'o et crée encore la surprise

Ces deux-là n'ont pas fini : Marc Brys en remet une couche face à Samuel Eto'o et crée encore la surprise

13:00
Coup dur pour Michy Batshuayi : enfin de retour aux affaires, le Diable Rouge s'est blessé !

Coup dur pour Michy Batshuayi : enfin de retour aux affaires, le Diable Rouge s'est blessé !

12:40
1
Des mesures draconiennes à Anderlecht : la crainte reste palpable aux abords du Lotto Park

Des mesures draconiennes à Anderlecht : la crainte reste palpable aux abords du Lotto Park

11:40
1
Discussions en cours : Ivan Leko va-t-il déjà enregistrer sa première recrue au Club de Bruges ?

Discussions en cours : Ivan Leko va-t-il déjà enregistrer sa première recrue au Club de Bruges ?

12:00
Un prêt est évoqué : plusieurs clubs veulent sortir Julien Duranville de son marasme à Dortmund

Un prêt est évoqué : plusieurs clubs veulent sortir Julien Duranville de son marasme à Dortmund

11:20
Né à Namur, un talent du Club de Bruges suscite déjà l'intérêt des plus grands clubs européens

Né à Namur, un talent du Club de Bruges suscite déjà l'intérêt des plus grands clubs européens

11:06
L'autre mauvais coup d'Ivan Leko à La Gantoise... qui peut déjà faire une croix sur un potentiel remplaçant

L'autre mauvais coup d'Ivan Leko à La Gantoise... qui peut déjà faire une croix sur un potentiel remplaçant

10:30
1
Ça se confirme : grande déception, une recrue estivale d'Anderlecht va déjà recevoir son bon de sortie

Ça se confirme : grande déception, une recrue estivale d'Anderlecht va déjà recevoir son bon de sortie

10:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 6
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayern Munich Bayern Munich 3-1 Sporting Portugal Sporting Portugal
PSV PSV 2-3 Atlético Madrid Atlético Madrid
Atalanta Atalanta 2-1 Chelsea Chelsea
Union SG Union SG 2-3 Marseille Marseille
FC Barcelone FC Barcelone 2-1 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Inter Inter 0-1 Liverpool Liverpool
Monaco Monaco 1-0 Galatasaray Galatasaray
Tottenham Tottenham 3-0 Slavia Prague Slavia Prague
Villarreal Villarreal 18:45 FC Copenhague FC Copenhague
FK Qarabag FK Qarabag 18:45 Ajax Ajax
Juventus Juventus 21:00 Pafos FC Pafos FC
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21:00 Newcastle Utd Newcastle Utd
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21:00 Bodo Glimt Bodo Glimt
Real Madrid Real Madrid 21:00 Manchester City Manchester City
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 21:00 PSG PSG
FC Bruges FC Bruges 21:00 Arsenal Arsenal
SL Benfica SL Benfica 21:00 Napoli Napoli
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved