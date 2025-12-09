Champions League : De Ketelaere offre la victoire contre Chelsea, Theate battu à Barcelone

Plusieurs Belges étaient en lice en Ligue des Champions. Les résultats n'ont pas forcément été en leur faveur.

En première partie de soirée, deux matchs étaient au programme. L'un d'eux est de bon augure pour le Club de Bruges : le Kairat Almaty recevait l'Olympiakos, et malgré un long déplacement au Kazakhstan, ce sont les Grecs qui se sont imposés (0-1). Voilà qui inspirera Bruges, qui ira à Almaty en janvier.

Le Bayern Munich de Vincent Kompany, de son côté, recevait le Sporting Portugal et a mis du temps avant de prendre les devants. Les Bavarois ont même dû inverser la tendance, le Sporting ayant ouvert le score à la 54e. Gnabry, Karl et Tah ont permis au Bayern de l'emporter (3-1) ; Zeno Debast était absent, blessé.

De Ketelaere offre la victoire à l'Atalanta

Il affirmait récemment avoir "passé un palier" cette saison, et Charles De Ketelaere l'a prouvé en Champions League ce soir : le Diable Rouge a inscrit le but de la victoire (2-1) en faveur de l'Atalanta Bergame, face à l'ogre anglais de Chelsea.

🚨🇪🇺 | GOAL: CHARLES DE KETELAERE SEALS THE COMEBACK FOR ATALANTA! WHAT A GAME!



Atalanta 2-1 Chelsea.



Un but tombé à la 83e minute et qui n'était pas sa première action décisive, puisque CDK était déjà à l'assist sur le premier but italien signé Scamacca.





Du côté de l'Espagne, le FC Barcelone recevait l'Eintracht Francfort d'Arthur Theate. Les Catalans se sont imposés d'une courte tête (2-1) grâce à un doublé de Jules Koundé.