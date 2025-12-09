L'Égypte et l'Iran protestent contre le "Pride Match" : "Un acte déraisonnable"

La rencontre opposant l'Égypte à l'Iran a été désignée "Pride Match" de la Coupe du monde 2026. Les deux pays ont tous deux protesté.

Le hasard du calendrier a désigné une rencontre opposant deux nations où l'homosexualité est fortement réprimée. Cela ne ravit pas du tout les deux pays qui se sont plaints, selon l'agence de presse iranienne ISNA.

Le président de la fédération iranienne Mehdi Taj évoque un "acte déraisonnable", qui "favorise un certain groupe." Il veut ouvrir des discussions et ne peut être plus clair : "Nous (l’Iran) et l’Égypte nous opposons à cette décision."

Contestation auprès de la FIFA

La chaîne de télévision iranienne a rapporté que le pays contestera cette décision auprès de la FIFA. Selon les médias égyptiens, l'Égypte devrait faire de même.

En Iran, l’homosexualité est illégale et peut encore mener à la peine de mort. En Égypte, ce sont des lois prétendument morales qui servent régulièrement de prétexte pour poursuivre et réprimer les personnes LGBTQ+.



Autant vous dire qu'aucun des deux pays ne veut soutenir le mouvement LGBTQ+. Les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queer et autres identités de genre et orientations sexuelles minoritaires ne sont pas acceptées par ces nations.