🎥 "À bientôt" : Romelu Lukaku est de retour à l'entraînement

Romelu Lukaku était de retour à l'entraînement avec le Napoli ce mardi. Le Diable Rouge a pu prendre part à une séance pour la première fois depuis août dernier.

La séance à laquelle a participé le Belge est personnalisée, précise Sky Sport. Face à la caméra des différents médias, il a déclaré : "À bientôt."

Romelu #Lukaku di buon umore questa mattina a Castel Volturno.



Big Rom saluta la stampa, prima di iniziare il solito allenamento differenziato, e si lascia andare a un “Ci vediamo presto”.



Per lui sessione ad alta intensità e tiri in porta. 🔵 pic.twitter.com/XlewfubRs0 — Ugo (@Ugoc97) December 9, 2025

Pour rappel, l'international belge s'était blessé mi-août dernier. Lors d'un match amical face à l'Olympiakos, il avait été touché à la cuisse.

Depuis, il se remet petit à petit de cette blessure. Ce mardi, il a effectué une séance à haute intensité et des tirs au but. Le Diable Rouge était visiblement de bonne humeur et content d'être à la Castel Volturno.

Le duo KDB - Lukaku

Les fans du football belge attendent toujours de voir évoluer le duo Kevin De Bruyne - Romelu Lukaku en match officiel avec le Napoli. Pour le moment, manque de chance, les deux Diables Rouges sont blessés. Il faudra attendre 2026 pour les voir évoluer ensemble.





Ce mercredi, le Napoli se déplace au Portugal pour le compte de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Les hommes d'Antonio Conte affronteront Benfica à l'Estádio da Luz sur le coup de 21h00.