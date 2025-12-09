Rik De Mil vers un départ de Charleroi pour remplacer Ivan Leko à La Gantoise ?

La Gantoise est activement à la recherche d'un nouvel entraîneur. Le club veut trouver un successeur à Ivan Leko et porte son attention sur Rik De Mil.

Le Club de Bruges a mis fin à sa collaboration avec Nicky Hayen. Dans la foulée, le club a présenté Ivan Leko, en provenance de La Gantoise, comme son successeur. Du côté gantois, on est tombé des nues en apprenant cette décision… par la presse.

Selon Het Laatste Nieuws, La Gantoise n’a pas l’intention de rester les bras croisés. Le club a placé Rik De Mil dans son viseur comme possible remplaçant d'Ivan Leko. Rik De Mil travaille actuellement au Sporting Charleroi et possède une expérience au plus haut niveau.

Le nom de De Mil avait déjà circulé du côté de l’Union, où il était évoqué comme successeur de Sébastien Pocognoli. À l’époque, aucun accord n’avait été trouvé avec Charleroi, ce qui avait fait capoter la piste.

Des négociations compliquées ?

Reste à voir si La Gantoise parviendra cette fois à un accord. Rik De Mil est en effet toujours sous contrat à Charleroi, ce qui complique les négociations. Le club étudie les différentes possibilités pour le libérer.

Même si De Mil semble être la piste prioritaire, La Gantoise garde d’autres options en réserve. La direction veut éviter que la recherche ne s’éternise et vise une décision rapide.