Thorgan Hazard et Nathan Saliba donnent rendez-vous aux supporters ce mercredi : voici comment participer

Photo: © photonews
Plusieurs séances de dédicaces sont organisées par Anderlecht d'octobre à décembre. Une première séance dans le Pop-up Store sur la Grand-Place va prochainement avoir lieu.

En effet, le 10 décembre, Thorgan Hazard et Nathan Saliba seront présents dans le fanshop afin de rencontrer les supporters. Mihajlo Cvetkovic et Nathan De Cat seront quant à eux au rendez-vous le 24 décembre, peut-on lire dans un communiqué datant du 27 novembre.

Ce 10 décembre entre 15h et 16h

"Entre 15h et 16h, les joueurs seront disponibles pour des photos et des autographes pour tous les supporters du Sporting," précise Anderlecht dans un communiqué partagé ce mardi en début d'après-midi.

La précédente séance de dédicace avait été organisée avec Colin Coosemans et Killian Sardella. Cette première du mois de décembre sera l'avant-dernière avant celle du 24 décembre.

Anderlecht a, pour la première fois de son histoire, ouvert une boutique dans le centre de Bruxelles. Cela est né grâce à une collaboration avec la ville de Bruxelles. Les Mauves louent pour le mois de décembre un bâtiment historique à l'angle de la Grand-Place.


En ce qui concerne le sportif, le prochain match des Anderlechtois aura lieu ce samedi. Les Mauves recevront Saint-Trond, actuel deuxième de Pro League. Adriano Bertaccini retrouvera une nouvelle fois les Canaris.

Anderlecht

