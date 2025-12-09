Un club belge va être racheté par QSI, la société détentrice du PSG

L'AS Eupen va être racheté dans sa globalité par la société détentrice du champion d'Europe en titre, le Paris Saint-Germain.

Selon les informations de la BRF, l'AS Eupen va être 100% contrôlé par QSI, le propriétaire du Paris Saint-Germain. L'officialisation est imminente : elle est attendue dans la journée de ce mardi.

Mais alors que prévoit concrètement de faire QSI ? La société d'investissements gérée par le gouvernement du Qatar a pour ambition de renforcer le modèle sportif, de développer les activités commerciales, de moderniser les infrastructures et d'intensifier la formation des jeunes. QSI semble ambitieux et espère se diriger vers un avenir plus stable.

Luis Campos était récemment à Eupen

Luis Campos, conseiller sportif de l’ensemble des clubs détenus par Qatar Sports Investments, avait été aperçu dans les tribunes de Kehrweg fin octobre dernier. Il avait assisté à la rencontre entre l'AS Eupen et les jeunes de Genk.

Il était présent afin de regarder comment fonctionne l'AS Eupen. Campos avait également assisté à des séances d'entraînements de plusieurs équipes du club. À ce moment-là, les discussions étaient visiblement toujours en cours. Désormais, cela semble donc chose faite.



QSI a pour objectif de continuer de s'étendre. Récemment, la société d'investissements a par exemple investi dans le club portugais de Braga.